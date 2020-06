Come capire cosa vuole dirci il nostro gatto decodificando i suoi gesti

I gatti affascinano e la loro natura espressiva suscita la nostra curiosità. Scopri cosa vuole dirti il tuo gatto osservandolo.

Anche se il loro atteggiamento può sembrare casuale, il loro comportamento può avere significati specifici. Prestando maggiore attenzione al linguaggio del corpo dell’animale, i proprietari di queste palle di pelo saranno in grado di comprendere appieno il loro amico e sviluppare un legame più stretto con loro e quindi promuovere una convivenza positiva.

Scopri cosa vuole dirti il tuo gatto osservando il suo comportamento

Il comportamento del gatto domestico deriva da una pletora di fattori (la sua specie, il suo ambiente, la sua genetica, la sua razza, la personalità del proprietario, ecc.). Quindi diamo un’occhiata più da vicino a cosa significano i comportamenti dei nostri felini.

1/Il gatto corre per la stanza

Questo comportamento è abbastanza ricorrente nei gatti indoor che hanno poco o nessun accesso all’esterno. Questo può significare che vogliono divertirsi e affaticarsi per poi rilassarsi un pò. Questa sorta di frustazione viene manifestata attraverso la corsa o con gesti improvvisi o frenetici. Pur non rappresentando un problema, il proprietario può aiutare a stimolare il gatto fornendogli dei giochi.

2/Il gatto scodinzola

Quando il tuo gatto agita freneticamente la coda, è generalmente un segno inquietante a differenza del cane per il quale il gesto è un’ammissione di affetto. Il piccolo felino mostra fastidio o addirittura nervosismo. Quindi, in questo caso sarebbe saggio lasciarlo tranqiollo. D’altra parte, se noti che agita leggermente la coda da sinistra a destra come un pendolo, puoi considerare questo segno come un “ciao” o una richiesta di crocchette.

3/Si arrampica sulle tende

I gatti adorano l’altitudine e questo è semplicemente radicato nei loro istinti di gatto selvatico. Dovresti quindi evitare di arrabbiarti alla vista di questo spettacolo, perché in un appartamento le tende possono fungere da albero agli occhi dei gatti. Perevitare danni in casa potresti considerare di acquistare un tiragraffi con arrampicata per gatti, questo consentirà all’animale di scalare vette senza dover ricorrere alla tua bella tenda. In caso continui a preferire usare la tenda per arrampicarsi, sappi che in commercio ci sono oli speciali da spruzzare sulle tende per impedire all’animale di danneggiarle.

4/Si mette la zampa dietro l’orecchio

Il gatto è uno di quegli animali che attribuisce ovvia importanza alla loro pulizia. Evidenziato dai loro molti gesti “rituali” per pulire la loro pelliccia. Poiché non riescono a leccarsi le orecchie, ricorrono a stratagemmi intelligenti che consistono semplicemente nel leccarsi le zampe e passarle sulle orecchie per pulirle.

5/ Il gatto tossisce

Il tuo animale domestico può ingoiare molti peli mentre si lava. Alcuni di questi peli possono annidarsi nella parte posteriore della gola, nello stomaco o all’ingresso dell’intestino tenue. Pertanto, il vomito o la tosse sono le conseguenze di piccoli boli di pelo che vorrebbero espellere. Dovresti quindi consultare un veterinario se questi sintomi si ripetono frequentemente.

6/Il gatto miagola ripetutamente

Il vettore principale della comunicazione nei gatti è il miagolio. Che sia debole, acuto, lungo o corto, il gatto che miagola vuole dirci sicuramente qualcosa. Ricorda di norma che se i miagolii sono rauchi, questo non è un buon segno. I gatti sono animali molto territoriali, il loro pianto può significare che un intruso ha invaso il loro territorio.

7/Il gatto soffia e sputa

Sputare fa parte del piccolo arsenale di bullismo del gatto. Quando è nervoso, lo spurare è un modo per spaventare un nemico. Si distingue, tuttavia, dallo sputare davanti a un altro gatto o un cane, il che è semplicemente normale, se lo fa davanti al padrone potrebbe indicare un male di cui soffre.

8/Ti fa gli assalti a sorpresa

Quandoil gatto ti fa un’agguato vuole dirti che si sta annoiando. Per rimediare a questo tipo di sorpresa, considera di acquistare qualche gioco per gatti da avere a casa per focalizzare la sua attenzione altrove la prossima volta che varchi la porta di casa o passi davanti al letto.

9/Si strofina contro gli oggetti

In questo caso, entrano in gioco i feromoni: ricorda che questi felini sono molto territoriali e che, per il loro equilibrio, depositano la loro sostanza chimica ovunque, al fine di garantire che sia ben diffusa nell’ambiente. Tutto è buono per segnare il loro territorio. Le pareti, i mobili e persino gli umani che fungono da padroni sono gli ospiti che garantiscono la sostenibilità della loro territorialità.

10/Drizza i peli sulla schiena

Questo è un messaggio di avvertimento per il proprietario che sta calpestando il suolo del suo territorio. Quindi è un gesto di intimidazione. Sebbene tu possa sviluppare una relazione amorosa con il tuo animale domestico, questo felino ti farà sempre capire che sei solo “tollerato” nel suo ambiente!