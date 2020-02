Secondo un recente studio cecoslovacco, le persone che posseggono un gatto come animale domestico tendono ad essere più audaci a letto.



Il responso di questo studio sembrerebbe essere molto chiaro, i possessori di gatti a letto sarebbero più audaci e per audaci si intende la predisposizione al sadomaso, correlata alla toxoplasmosi trasmessa dai gatti.

Il gatto ha il potere di renderti sessualmente sadomasochista

Lo studio secondo il quale i gatti avrebbero il potere di innescare e orientare le nostre pulsioni sessualie è stato pubblicato sul Journal of Evolutionary Psychology. Per giungere a questo risultato è stato preso in considerazione un campione di 36.564 persone residenti in Repubblica Ceca e in Slovacchia. Questo studio ha dimostrato che i proprietari di gatti sarebbero maggiormente predisposti al sadomaso e che inoltre manifesterebbero comportamenti più violenti sia in ambito interpersonale sia nella vita di coppia.

Quale sarebbe la correlazione tra il felino domestico e sadomasochismo? Un parassita.

Il nostro amico a quattro zampe è portatore dei batteri Toxoplasma Gondii, un parassita responsabile della toxoplasmosi, una malattia piuttosto comune tra i felini, che viene trasmessa dal gatto all’uomo, e può essere molto pericolosa nelle donne in gravidanza.

Secondo i dati disponibili, quasi un terzo della popolazione mondiale sarebbe affetta da toxoplasmosi senza saperlo. Questa malattia infatti non crea problemi seri alle persone affette a meno che non abbiano già un calo delle difese immunitarie o siano in stato di gravidanza. Entrare in contatto con questo batterio è molto facile, basta toccare involontariamente le feci dell’animale domestico o mangiare alimenti contaminati che non siano stati lavati adeguatamente.

Secondo questa ricerca questo parassita sarebbe in grado di innescare un ormone sessuale in grado di predisporre alle pratiche sadomaso i proprietari di gatti.

Specificamente stando a quanto affermato da Jaroslav Flégr, uno degli autori dello studio: “La toxoplasmosi latente ha avuto effetti specifici sulla sessualità umana. I soggetti infetti hanno manifestato una propensione alla dominazione sessuale, tatuaggi, piercing, e schiavitù. Hanno anche espresso una maggiore attrazione per la la violenza, il feticismo e il masochismo ”.

I ricercatori avrebbero notato una correlazione tra la toxoplasmosi e eccitazione sessuale analizzando degli stimoli che influenzavano la percezione della paura, del pericolo e della violenza. Sembrerebbe che la toxoplasmosi, in qualche modo, amplificherebbe il legame tra paura e sessualità ecco perché potrebbe essere anche all’origine di certe pratiche sessuali più spinte.