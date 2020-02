A trentatré anni dalla loro nascita, la Curva Nord della Lazio è costretta a salutare gli Irriducibili. Il gruppo ultras che ha deciso di sciogliersi a causa di una serie di motivi

Irrevocabile la decisione degli Irriducibili, il gruppo ultras che ha segnato la storia del tifo ultras in Italia, ha deciso di sciogliersi a causa di una serie di motivi. In primis, come riporta anche il portale RomaToday, a spingere gli Irriducibili a prendere questa decisione, ci sarebbe stato l’omicidio del loro capo, Fabrizio Piscitelli, definito “Diabolik”. Sebbene, da come è emerso dalle indagini, l’omicidio di Piscitelli potrebbe essere ritenuto un regolamento tra gruppi criminali e quindi riconducibile a moventi slegati dal mondo del calcio, l’accaduto ha comunque scosso il gruppo ultras della Lazio che stanco della violenza e delle ingiustizie, ha deciso di sciogliersi.

La notizia ha scosso comunque il mondo delle tifoserie, dal momento che nonostante gli scontri con gli altri gruppi di tifosi, gli Irriducibili hanno comunque segnato la storia del supporto calcistico.

Gina D’Antonio