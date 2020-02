Giulia De Lellis | L’ex fiamma di Andrea Damante, Sara Croce, ha commentato la scelta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di pubblicare un libro sulle corna

Sara Croce è stata recentemente intervistata da Lorella Boccia a Rivelo, uno dei programmi di punta di Real Time.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, famosa anche agli appassionati di cronaca rosa per la sua frequentazione con Andrea Damante, ha commentato la scelta di Giulia De Lellis di pubblicare un libro sui tradimenti subiti dal suo ex fidanzato.

“Ha fatto un business assurdo” ha esordito Sara Croce a Rivelo. “Io non farei mai un libro sul mio ex fidanzato che mi ha fatto le corna” ha concluso l’ex fiamma di Andrea Damante sulla compagna di Iannone.

Sara Croce parla di Giulia De Lellis e fa chiarezza su Andrea Damante: “Solo un flirt”

Sara Croce, che ha avuto qualche tempo fa una frequentazione con Andrea Damante, ha elogiato la fidanzata di Andrea Iannone, rivelando che lei è una delle poche che sa bene come muoversi con il suo pubblico, pubblicizzandosi nel migliore dei modi.

“Lei sa perfetta come muoversi” ha esordito Sara Croce su Giulia De Lellis a Rivelo. “Con questa storia delle corna ha fatto parlare di lei ancora più di prima” ha proseguito l’ex protagonista di Ciao Darwin, che ci ha tenuto a chiarire anche la natura del suo rapporto con Andrea Damante. “Abbiamo trascorso un weekend insieme, ci è scappato un bacio. Io poi sono dovuta partire per Los Angeles, al ritorno mi ha detto che abbiamo due vite diverse. Non ci sono rimasta particolarmente male, non ero innamorata” ha confidato. “Ora siamo in buoni rapporti”.

Giulia De Lellis, a cui pare sia stato vietato pubblicare foto con Andrea Iannone, deciderà di replicare?