Una nuova love story è appena nata: la coppia è quella di Andrea Damante e Sara Croce. I due sono stati avvistati insieme in un locale della movida – VIDEO

Un nuovo amore per l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante che è stato avvistato in compagnia della bella Sara Croce, conosciuta dai molti per la sua partecipazione come Madre Natura nel programma di Canale 5 Ciao Darwin.

La coppia è stata paparazzata insieme dal settimanale “Chi”che racconterà le loro “avventure d’amore” nel suo nuovo numero ma, intanto, un altro avvistamento è già finito in rete.

