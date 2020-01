Andrea Damante esce allo scoperto con un nuovo amore

Andrea Damante ha finalmente deciso di uscire allo scoperto, presentando a tutti la sua nuova compagna.

Sembra che Andrea Damante abbia dimenticato del tutto Giulia De Lellis. A provarlo sono le sue ultime foto sui social dove si mostra sorridente e felice al fianco della sua nuova compagna.

Dopo alcune storie che avevano lasciato intuire ci fosse in ballo qualcosa, il deejay ha infatti deciso di uscire del tutto allo scoperto mostrandosi in dolce compagnia durante la sua vacanza alle Bahamas. Al momento non ci sono grandi testimonianze scritte ma solo immagini che mostrano una coppia felice e affiatata.

Andrea Damante presenta sui social la sua nuova compagna

Dopo la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante è stato molto attento nel mostrarsi pubblicamente in compagnia di presunte compagne. Un’accortezza che, dopo essere stato sorpreso dai paparazzi, ha deciso di mettere da parte una volta per tutte, “ufficializzando” la sua nuova relazione e facendosi vedere al mare in compagnia della sua nuova compagna.

Lei si chiama Claudia Coppola, è di Milano e fa la modella. Sembra che i due si siano conosciuti grazie ad amici comuni e che da allora non si siano più separati.

La loro storia andrebbe quindi avanti dallo scorso Dicembre e, almeno dalle poche foto mostrate fino ad oggi, sembrano affiatati e felici.

Andrea e Claudia appaiono infatti insieme sia in alcune foto che nelle storie di entrambi dove li si può vedere scherzare e giocare insieme come una coppia che si conosce da molto.

La complicità è evidente così come lo è la serenità di Damante che, al fianco di Claudia, sembra aver del tutto dimenticato Giulia.

Un’opinione non condivisa da tutti visto che basta andare sul suo profilo per cogliere commenti di ogni tipo.

E se alcuni sono a favore di Claudia, altri sembrano voler invitare Andrea ad un ritorno al passato, facendo paragoni (spesso inopportuni) con Giulia e paragonando le due ragazze.

Andrea, che recentemente aveva anche parlato della sua infedeltà verso la De Lellis, però, sembra non aver alcun intenzione di curarsi della cosa e da come si può vedere dalle foto sembra piuttosto concentrato sulla sua nuova storia e sulla voglia di rilassarsi tra giornate di puro relax al mare ed il suo nuovo amore.