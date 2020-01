Questo prodotto naturale che si usa generalmente in cucina ha molti utilizzi alternativi. Eccone alcuni che probabilmente non sospettavi.

Probabilmente usi già l’olio d’oliva nelle tue insalate e per cucinare, ma sapevi che i suoi benefici si estendono anche al di fuori della cucina?

L’oliva (Olivea europaea) può contenere il segreto della longevità. Oggi, le straordinarie proprietà dell’olio di oliva spremuto a freddo sono ampiamente conosciute in campo sanitario, ma anche tra il grande pubblico. Prima del 1958, questo “grasso buono” con un gusto unico era un segreto ben custodito della popolazione mediterranea.

Come ricorda il portale del benessere Selection.ca l’olio d’oliva aiuta a prevenire le malattie cardiache, l’ictus e la demenza, nonché i tumori del seno, delle vie respiratorie e del tratto digestivo superiore. Gli studi dimostrano che potrebbe persino ridurre il rischio di osteoporosi e diabete.

Avvertenze: evitare di scaldarlo ad alta temperatura.

Come utilizzare l’olio di oliva al di fuori della cucina

L’olio di oliva ha molti utilizzi alternativi. Eccone alcuni che probabilmente non sospettavi:

1- Uno sgrassatore naturale: sebbene sia un olio, l’olio d’oliva è formidabile contro le macchie di grasso di origine industriale. Aggiungi sale a un pò di olio d’oliva e strofina la zona macchiata. Il risultato ti sorprenderà.

2- Un detergente: usa l’olio d’oliva per strofinare pentole e fornelli. Rimuove rapidamente il grasso e lo sporco che si accumula su di esso. Metti un pò di olio d’oliva sulle pareti delle pentole sporche e sulla superficie della stufa, quindi strofina con una spugna non abrasiva. Risciacquare e quindi lavare con un pò di detersivo per piatti.

3- L’amico del mobile: in legno o in pelle, i tuoi mobili apprezzeranno l’uso dell’olio d’oliva. Questo prodotto li deterge delicatamente donandogli lucentezza. Metti un pò di olio d’oliva su un panno pulito e passalo sopra i mobili. Saranno puliti e lucenti.

4- Un lubrificante: un altro uso domestico insospettato. Puoi usare l’olio d’oliva per lubrificare finestre e porte scricchiolanti, cerniere su vestiti, borse o qualsiasi cosa metallica che si incastri.

5- Prevenzione per il tuo animale domestico: un pò di olio d’oliva dato al tuo gatto di tanto in tanto gli impedisce di avere delle palle di pelo nello stomaco. Lo aiuta a espellerli facilmente e quindi a evitare di ammalarsi.

6- Una crema idratante naturale: questo prodotto è di per sé una cura idratante per la pelle. Se il suo odore non ti scoraggia, applica alcune gocce su tutto il corpo. La tua pelle sarà nutrita. Altrimenti aggiungi qualche goccia di olio essenziale a tua scelta La pelle secca diventerà un lontano ricordo.

7- un efficace struccante: non hai più uno struccante? Questa è un’opportunità per sostituirlo con olio d’oliva. Sorprendente, ma efficace. Qualunque sia il tuo tipo di pelle, usa l’olio d’oliva per pulire il viso. Evitare la zona degli occhi per non avere una reazione negativa.

8- Un prodotto per la rasatura: prima della rasatura, applicare un pò di olio d’oliva sulla zona da trattare. Il rasoio scivolerà meglio e causerà meno arrossamenti e irritazioni. Questo suggerimento è valido per uomini e donne. Provalo e sarai conquistato.

9- Un rimedio per il mal di gola: non appena la gola inizia a graffiare, pensa all’olio d’oliva e prendi un cucchiaino. Lenisce il dolore e diminuisce l’irritazione. Prendilo con il miele se hai l’influenza.

