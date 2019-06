La bevanda più diffusa della Gran Bretagna ha una miriade di usi alternativi preziosi che possono aiutarti in tutto, dalla pulizia dei tuoi capelli a quella del tuo tappeto.



Molto spesso ci limitiamo all’indicazione scritta sulla scatola per utilizzare determinati alimenti senza preoccuparci di conoscere gli usi alternativi possibili e tutti i benefici che ne derivano, soprattutto perchè manca il tempo di fare queste ricerche. Questo è il caso del tè, comunemente usato in infusione e bevuto ma che nasconde tantissime doti di pulizia e non solo.

Tè, benefici per la salute ed usi alternativi sorprendenti

Secondo The Current Pharmaceutical Design Journal, bere il tè è un’abitudine sana e la scienza lo sta confermando sempre di più. Originario della Camellia Sinensis, il tè è una bevanda popolare in tutto il mondo.

Secondo questa stessa fonte, il suo consumo sarebbe legato alla prevenzione di molte forme di cancro, in particolare per quanto riguarda il tè verde e il tè nero. Le loro azioni benefiche sarebbero il risultato del loro contenuto di polifenoli, che sono potenti antiossidanti. Diversi studi hanno stabilito un legame tra il consumo di questi tè e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Tuttavia, i benefici del tè non sono limitati al suo consumo. Il tè può rivelarsi molto utile ogni giorno e in diverse situazioni. Ecco come usarlo:

1. Per alleviare gli occhi stanchi e con occhiaie

Se hai più borse di Victoria Beckham dopo una giornata di shopping, allora due bustine di tè potrebbero salvarti la giornata.

Ti basterà mettere delle bustine tiepide sotto gli occhi e lasciarle lì per una decina di minuti, conferiranno ai tuoi occhi un’aspetto più fresco.

Le borse sotto gli occhi sono causate dalla ritenzione di liquidi dovuta a vari fattori tra cui stress, alcol, allergie e cambiamenti ormonali. La caffeina contenuta nel tè fa restringere i vasi sanguigni sotto pelle con il risultato che gli occhi perdono il loro gonfiore.

Un’altro metodo è quello di mettere qualche bustina di tè in acqua fredda e lasciale riposare per 2 minuti. Quindi posizionarle sulle palpebre per alcuni minuti e rimuoverle. Secondo il Journal of Clinical e Dermatologia Estetica, la sua composizione fotoprotettiva e il suo effetto sulla sintesi del collagene conferiscono proprietà anti-invecchiamento che può dare ai vostri occhi un aspetto più fresco e più sveglio.

2. Per pulire la tua casa

Quando le tue faccende domestiche diventano troppo complicate, non mollare tutto, facilita invece i tuoi lavori domestici riciclando le bustine di tè usate. Sono ottime per pulire specchi sporchi, pavimenti e persino linoleum. Secondo The Home Cleaning Expert, le proprietà astringenti del tè e il suo contenuto di tannino eliminerebbero macchie di grasso e polvere.

3. Per dare freschezza ai tuoi vestiti e scarpe

A volte gli armadietti lasciano uno sgradevole odore di muffa che può essere causato da umidità o scarsa ventilazione. Puoi rinfrescare i tuoi vestiti con delle bustine di tè usate invece di rimettere tutti i tuoi vestiti puliti nella lavatrice. Basta posizionare le bustine negli armadi, l’aroma naturale delle foglie di tè funge da deodorante e i tuoi vestiti e le tue scarpe torneranno ad essere freschi.

4. Ridurre il dolore alla bocca

Uno studio pubblicato da The Malawi Medical Journal, ha dimostrato che i tannini presenti nel tè sono molto efficaci per la guarire le ferite e ridurre le cicatrici, eliminando sostanze reattive all’ossigeno. Inoltre, i tannini hanno proprietà analgesiche e riducono le infezioni secondarie. Devi solo mettere una bustina di tè in bocca e lasciarla agire qualche istante.