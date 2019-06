L’attore di Supercar fermato sull’A21, la ragione è fantastica

David Hasselhoff, attore noto in Italia per aver interpretato serie di successo come Supercar e Baywatch è stato fermato dagli agenti di polizia per un motivo assurdo.

Nessuna infrazione del codice stradale, gli agenti di polizia hanno fermato il noto attore David Hasselhoff nel tratto cremonese dell’autostrada sull’A21 per una ragione incredibile, dopo averlo riconosciuto hanno desiderato di scattare una foto ricordo con il loro eroe!

“Mi hanno fatto scendere, ma volevano una foto” scrive l’attore sul suo account Instagram pubblicando la foto e prosegue “con quello che hanno detto essere il loro eroe: la vita è bella!”

L’attore era impegnato in una gara automobilistica non competitiva che si tiene su strade aperte, la Gumball 3000, previste cinque tappe, da Mykonos a Ibiza, di cui una a Venezia.

