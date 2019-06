Un recente studio ha dimostrato il legame tra la forma dei glutei nelle donne e il rischio di sviluppare determinate malattie. Osserva la forma dei tuoi glutei e detrmina le tue predisposizioni.

I glutei sono oggetto di molta attenzione perchè hanno un forte impatto sulle persone soprattutto a livello estetico, per cui tendiamo a dare molta importanza alla loro forma e per renderli belli facciamo di tutto: sport, esercizi specifici, utilizziamo creme apposite e ci mettiamo a dieta … ma sapevi che la forma del tuo fondoschiena e la tua postura rivelano importanti informazioni sullo stato della tua salute? Ecco alcune cose che dovresti assolutamente sapere.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Ecco quali problemi di salute rivelano i tuoi glutei

Uno studio pubblicato sull’International Journal of Obesity nel 2010, condotto da un team di ricercatori dell’Università di Oxford da, ha trovato un forte legame tra la forma dei glutei nelle donne e il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2.

Queste ricerche si basano sul presupposto che la distribuzione complessiva dei grassi nel corpo sia un buon indicatore della salute e che non tutti i grassi siano distribuiti nel corpo allo stesso modo. Ad esempio, il grasso in eccesso nel seno può essere dannoso per la salute a causa della sua vicinanza al cuore, che aumenterebbe il rischio di infarto.

Per quanto riguarda il grasso sui glutei, un leggero eccesso è considerato un segno di buona salute! Infatti, il grasso situato nella parte inferiore del corpo (fianchi, cosce, glutei) aiuta a intrappolare gli acidi grassi e proteggere il corpo da alcuni problemi di salute. In un articolo pubblicato sulla rivista LiveScience, il dottor Konstantinos Manolopoulos afferma che “se gli acidi grassi non venissero intrappolati nel grasso ma in altri organi come il fegato o arterie, il corpo sarebbe vulnerabile a diabete e malattie cardiache “.

Per quanto riguarda gli uomini, non godono della stessa protezione dai loro glutei! Le leggi della natura sono ingiuste perchè sembrerebbe che le donne sono geneticamente predisposte a immagazzinare più grasso nella parte inferiore del corpo rispetto agli uomini. Secondo il dott. Manolopoulos, la buona notizia per le donne è che gli ormoni femminili aiutano a proteggere dalle malattie cardiovascolari.

Tuttavia, continua Manopoulos, “durante la menopausa, gli ormoni cambieranno ed è in questo momento che le donne cambieranno il loro aspetto e accumuleranno grasso nello stomaco. Pertanto, il rischio di sviluppare malattie cardiache e diabete sarà paragonabile agli uomini della stessa età”.

Ecco quali altri problemi di salute rivelano i tuoi glutei

Emorroidi

Se si nota una piccola goccia di sangue, dopo aver fatto visita alla toilette o avete regolarmente problemi stando seduti, potreste essere affetti da vene dilatate, meglio noto come emorroidi, che si formano nella zona anale. Molto frequenti, soprattutto a partire dai 50 anni, le emorroidi sono spesso causate da stitichezza.

La stitichezza indica una mancanza di fibre nella dieta, da qui l’importanza di avere una dieta equilibrata per prevenire questo tipo di inconveniente. L’obesità è un altro fattore che aumenta il rischio di emorroidi. Il medico può prescrivere una crema steroidea per lenire il dolore e il prurito, ma il più delle volte, un cambiamento nell’igiene e nei prodotti alimentari è la migliore medicina per evitarle.

Avvertenza: in alcuni casi, si forma un coagulo di sangue, che richiede un piccolo intervento chirurgico.

Follicolite sui glutei

Questa condizione della pelle è molto comune tra le persone che soffrono di obesità, che rimangono in posizione seduta troppo a lungo o che indossano abiti sintetici molto stretti. La follicolite è una condizione della pelle abbastanza comune che si verifica quando c’è un’infiammazione dei follicoli piliferi. È un’eruzione che si manifesta principalmente sui glutei e sulle cosce, ma può manifestarsi in qualsiasi altra parte del corpo. La follicolite ricorda piccoli brufoli che sembrano piccole lesioni rosse o bolle.

Follicolite è solitamente causata da un’infezione batterica o fungina che può venire dai vostri vestiti o un rasoio. Questo è un segno che si dovrebbe cambiare i tessuti che di solito si indossano o cambiare il vostro rasoio . Anche se questa malattia è del tutto benigna e innocua per la salute, seppure fastidiosa e scomoda. Una semplice consultazione con un dermatologo ti aiuterà a eliminare l’infezione con un trattamento tempestivo.

Debolezza muscolare della schiena e dei piedi

Se mantenere una posizione verticale sembra un’impresa faticosissima e si avverte un leggero peso all’altezza delle natiche bisogna sapere che l’indebolimento di alcuni muscoli influenza la forma complessiva della schiena. Questo può anche indicare debolezza dei muscoli del tronco. Secondo Erika Bloom, fondatrice del famoso Erika Bloom Pilates Plus Center di New York, una malformazione posteriore può essere prevenuta lavorando sui muscoli estensori della schiena, chiamati multifidus, per stabilizzare la colonna vertebrale e non pregiudicare il mantenimento della schiena.

Inoltre, se i fianchi / glutei sembrano più sviluppati, il problema potrebbe risiedere nei piedi. Infatti, Erika Bloom spiega che i piedi deboli possono causare un leggero spostamento delle ossa della coscia e quindi influenzare la larghezza dei fianchi. Un piccolo problema al quale si può rimediare facendo esercizi mirati di allenamento con i pesi.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI