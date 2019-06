Qual’è la forma delle tue unghie? rotonde, quadrate a punta, larghe o corte, la forma delle unghie riflette alcuni particolari aspetti del tuo carattere.

Esistono infiniti modi per scoprire la personalità di un individuo, basta per esempio fare attenzione ad alcuni particolari dettagli del suo corpo. La forma degli occhi, bocca, piedi, mani ecc sono tutti indicatori di tratti nascosti della personalità di un individuo. La decifratura del carattere attraverso l’indizio più rivelatore che abbiamo, il nostro corpo, è oggetto di molte attenzioni da parte degli esperti.

Scopri cosa rivela sulla tua personalità questa parte infinitamente piccola del tuo corpo, etuttavia associata a molte rivelazioni importanti: le unghie.

7 tipi di personalità segrete rivelate dalla forma delle tue unghie

Così come un nuovo taglio di capelli riflette il tuo desiderio di cambiamento, la forma delle tue unghie dice molto sulla tua personalità. Rotonde, quadrate, ovali o a mandorla, le unghie hanno una geometria variabile che si adatta ai desideri di ognuno di noi. Pertanto, il nostro modo di prendercene cura riflette certi tratti sottili di carattere a cui non sempre prestiamo attenzione.

Scopri cosa rivelano le tue unghie sulla tua personalità:

1. Unghie lunghe verticalmente

Se gli appuntamenti di bellezza e manicure per unghie lunghe e raffinate sono parte della tua vita quotidiana, sei probabilmente una donna molto femminile per la quale una mano pulita è un pilastro fondamentale della civetteria. Piena di romanticismo, mostri una dolcezza angelica e restituisci l’immagine di una persona dal cuore tenero.

2. Unghie molto larghe

Per quelli le cui unghie sono larghe e piuttosto corte, c’è una buona possibilità che tu sia una persona che pensa più al lato pratico delle cose che alla loro estetica. D’altra parte, sotto il tuo sguardo casuale si nasconde una persona nervosa che può vedere rapidamente il rosso quando una situazione non gli si addice. In effetti, i tuoi desideri di calma e rilassamento sono in costante combattimento contro i tuoi stati d’animo mutevoli.

3. Unghie rotonde o ovali

Socievole e pacata, sei una persona popolare in prima linea nelle ultime tendenze. Inoltre, non esiti a promettere meraviglie a coloro che incrociano il tuo cammino. Sfortunatamente, le tue promesse raramente vedono la luce del giorno perché il tuo obiettivo primario è superficiale e si basa principalmente sul farti apprezzare dagli altri durante i tuoi scambi. Sei desideroso di essere riconosciuto dai tuoi colleghi, preferisci un aspetto perfetto a favore di un investimento reale durante le tue interazioni sociali.

4.Unghie quadrate

Quadrato è sinonimo di disciplina e come indica questo quadrilatero ad angolo retto, significa che la serietà prevale nella tua vita. Se le tue unghie hanno questa forma particolare, sei una persona affidabile a cui rivolgersi in caso di emergenza. In effetti, le tue doti di leadership ti rendono una scommessa sicura quando si tratta di risolvere le situazioni più difficili e questo, nonostante l’aria un pò distaccata che a volte mostri.

5. Unghie triangolari oa V

Le unghie a V sono generalmente rivolte verso l’alto o verso il basso sul lato della cuticola. Indipendentemente dal loro orientamento, ciò significa che sei una persona sensibile e creativa con immaginazione sconfinata. La tua capacità di cambiare prospettiva e l’anima artistica ti consentono di vedere il mondo con un nuovo occhio e questo è ciò che fa la differenza con gli altri.

6. Unghie a mandorla

Simile alla forma delle nocciole amate da tutti, le unghie a mandorla simboleggiano onestà, lealtà e gentilezza. Se le tue unghie hanno questa forma un po ‘ovale, sei una persona sulla quale si può contare in ogni occasione. Che si tratti di controversie professionali o di pause dolorose, sei un buon consigliere per ogni occasione e non esiti a dedicare parti importanti del tuo tempo libero ai tuoi amici.

7. Le unghie a spada

Abbastanza rare, le unghie delle spade caratterizzano le persone in perenne ricerca del viaggio, coloro che amano identificarsi come cittadini del mondo. Ambiziosi e costantemente alla ricerca di nuove idee per nutrire la loro sete di scoperta, sono esploratori nati incapaci di cedere al ritmo monotono che potrebbe imporre loro la routine del lavoro salariato.

