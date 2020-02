Giulia De Lellis non può postare foto con Andrea Iannone: il retroscena

Giulia De Lellis, stando quanto riportato da Chi, avrebbe ricevuto il divieto di pubblicare foto che la ritraggono insieme ad Andrea Iannone

Giulia De Lellis è solita condividere, vista anche la sua professione di influencer, la sua vita con i suoi fedeli sostenitori. Come i più attenti avranno notato, però, l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha smesso di postare video e foto che la ritraggono al fianco del suo nuovo compagno Andrea Iannone. Il motivo?

Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, all’esperta di tendenze sarebbe arrivata una restrizione nel postare fotografie o video che ritraggono il pilota in quanto quest’ultimo, come i più informati ricorderanno bene, è attualmente indagato per doping e pare proprio che durante il processo siano state utilizzati alcuni scatti postati da Giulia come prova del cambiamento fisico di Iannone. Ecco svelato perché Giulia De Lellis non posta più foto con Andrea Iannone.

Giulia De Lellis ha messo nei guai Andrea Iannone? Il sospetto

Giulia De Lellis, che di recente è stata criticata sul web per aver scelto di indossare una mascherina per paura di prendere il corona virus, avrebbe peggiorato la situazione di Andrea Iannone, in quanto alcune foto pubblicate da lei sarebbe state prese in esame durante il processo di doping del pilota.

Questa deduzione del settimanale, però, sembra essere completamente errata in quanto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è il primo che sul suo profilo Instagram pubblica scatti che mostrano alle rete il suo fisico, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione.

Probabilmente Giulia De Lellis ha scelto di tutelare Andrea Iannone, scegliendo di pubblicare il meno possibile materiale multimediale riguardante lui dopo il processo per doping, visto che lui si dichiarato vittima di un malinteso.

Almeno per il momento, la De Lellis ha scelto di non replicare di fronte a questa nuova indiscrezione del settimanale.

Quello che sembra essere certo è che nonostante le mille difficoltà di questo periodo, Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono più uniti e innamorati che mai.