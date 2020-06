Le 3 ragioni per cui la donna finge di provare piacere a letto

Secondo alcuni studi le principali motivazioni che spingerebbero una donna a simulare di provare piacere a letto sarebbero 3.

Perchè le donne fingono a letto? Molti uomini temono che la loro partner simuli di trovare il rapporto sessuale doddisfacente. Capire se una donna finge a letto è davvero molto difficile, ma nel caso in cui lo faccia veramente, cosa la spingerebbe a simulare il piacere?

Ovviamente un rapporto sessuale soddisfacente appaga entrambi i partner, forse sarebbe meglio parlare di eventuali insoddisfazioni e orientarsi verso il miglioramento della situazione, eppure diversi sondaggi rivelano che la donna preferisce la simulazione alla sincerità in questo ambito. Il motivo? Scoprilo in questo articolo.

3 buoni motivi che spingono la donna a fingere a letto

Secondo diversi studi, due terzi delle donne intervistate avrebbero simulato almeno una volta durante l’atto sessuale. Ma cosa fa scattare questa necessità di artificio? Ecco i tre motivi principali:

1/Far credere al partner di essere Rocco Siffredi

Il 37% delle donne afferma di simulare il piacere in modo che la loro metà non abbia una cattiva immagine della sessualità della coppia. Una bugia perdonabile ma che non deve diventare ricorrente con il rischio di non essere più una coppia ma un’enorme somma di nevrosi e frustrazioni.

2/Per finire in fretta

Il 57% delle donne che simula lo fa per far credere al proprio partner che è chiaramente giunta all’apice del piacere. Un inganno per il bene di tutti. Lei in una fase di calo del desiderio non darà modo al suo lui di preoccuparsi e al contempo lui tenderà a velocizzare la pratica alla quale lei ha acconsentito ma a malavoglia.

3/Per amore, semplicemente

Tra i tre motivi principali c’è lui, il motivo che unisce due persone, l’amore. Una bugia a fin di bene, non ricorrente, che non rischia di rovinare l’armonia sessuale della coppia.

