Diletta Leotta | “Bentornata Serie A”, le foto allo stadio sono mozzafiato

Diletta Leotta incanta i tifosi su DAZN per il ritorno della Serie A, il collegamento dal Bentegodi di Verona risalta un outfit mozzafiato da parte della celebre siciliana. Gli scatti anche su Instagram.

Il campionato di calcio è ricominciato. Dal 20 giugno le squadre sono tornate in campo, stadi vuoti – senza tifosi – pronti a ripopolarsi fra giocate e azioni salienti per tenere alta la tensione agonistica di questo inedito (e atteso) finale di stagione. Il ritorno della Serie A non poteva sancirlo nessun altra: Diletta Leotta, la celebre conduttrice sportiva, è tornata alla base. In prima linea su DAZN. Sul campo, almeno lei può tornarci, con gli altri giornalisti a raccontare ogni momento che conta per ciascuna partita.

D’ora in poi, la bella e sinuosa catanese popolerà le case degli italiani con collegamenti costanti dai principali impianti sportivi d’Italia. Lo stadio diventa, dunque, una passerella tutta per lei che avrà il compito di restituire le sensazioni di gara – migliori o peggiori che siano – ai tifosi impazienti di sapere il destino della propria squadra del cuore.

Diletta Leotta, bentornato alla Serie A su Dazn con un abito mozzafiato

A proposito di cuore: quello della Leotta è momentaneamente nelle mani di Daniele Scardina, noto pugile italiano, mentre lei continua ad ammaliare i fan che di cuore diventano deboli non appena sono al cospetto di un suo scatto particolare. I primi contributi dal Bentegodi di Verona, infatti, dove la Leotta era inviata per seguire la partita degli scaligeri contro il Cagliari di Zenga, sono mozzafiato.

I fan non possono fare a meno di notare il fascino della siciliana che, senza indugio e con un outfit che slancia le sue forme già di per sé voluttuose e conturbanti, torna alla “normalità” cercando di fare al meglio ciò che ama dopo una pausa forzata di alcuni mesi. Il COVID-19, con il lockdown che ne è derivato, non ha spazzato via l’emozione e la capacità di sorprendersi di fronte a tanta grazia.

Per questo i fan si sentono sollevati ed estasiati nel riscoprire e ritrovare vecchie e sane abitudini che sembravano perse. Ci vorrà ancora un po’ per rivedere Diletta Leotta dagli spalti di uno stadio, per adesso in molti si accontentano – diciamo così – di ammirarla dal divano di casa propria. Anche questo è un altro dei piccoli piaceri, persino un rituale imprescindibile sotto certi aspetti, legati alla Serie A.

Visualizza questo post su Instagram Dove eravamo rimasti… Bentornato campionato! Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Giu 2020 alle ore 3:48 PDT

