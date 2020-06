Lory Del Santo da Barbara d’Urso: il retroscena sul figlio scomparso

Lory Del Santo, ospite dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, ha raccontato un inedito retroscena su Loren, il figlio che ha perso due anni fa.

Lory Del Santo, a due anni dal suicidio di suo figlio Loren, è tornata a parlare di lui ai microfoni di Barbara d’Urso.

La regista di The Lady ha rivelato per la prima volta l’identità dell’uomo con cui ha avuto suo figlio, ammettendo anche che a distanza di anni dalla sua nascita è stata contattata dall’ex fidanzata di Madonna, Ingrid, in quanto quest’ultima le avrebbe rivelato di avere avuto anche lei una relazione con l’uomo in questione e che da quell’unione è nata un’altra vita.

Le due donne, di comune accordo, hanno scelto allora di far incontrare i due rispettivi figli, che sono dunque fratelli, ma purtroppo la loro presentazione non è andata bene come previsto.

“L’incontro tra loro non è andato come avevo sperato” ha spiegato Lory Del Santo su Loren, il figlio che si è tolto la vita due anni fa. “Lui era rimasto molto perplesso dalla presentazione con suo fratello” ha concluso la regista, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo sul coronavirus, per poi aggiungere che suo figlio e il padre non si sono mai incontrati.

Lory Del Santo a Live Non è la d’Urso sul padre di Loren: “Non lo ha mai incontrato”

Lory Del Santo, come anticipato, durante il corso dell’intervista da Barbara d’Urso ha raccontato anche che suo figlio e il padre non hanno avuto mai modo di incontrarsi in quanto l’uomo preferiva andare in giro per il mondo piuttosto che costruire un legame con Loren.

L’uomo, quando Loren era poco più di un bambino, aveva anche chiesto di incontrarlo, per poi non presentarsi all’incontro prestabilito.

“Io e lui non abbiamo mai vissuto insieme, ci limitavamo a vederci una volta a settimana circa” ha spiegato Lory Del Santo a Live Non è la d’Urso, tra l’altro la conduttrice durante il corso della puntata ha rimproverato Elena Morali.

“Lui decise di partire per gli Stati Uniti, ma io non sapevo nulla. Quando ho scoperto di essere incinta, non ho avuto modo di poterlo avvertire. Non avevo la minima idea di dove fosse” ha confidato la regista di The Lady.

“Dopo 3 anni me lo sono ritrovato nel mio ufficio e mi ha chiesto se avessi un bambino e se fosse suo” ha proseguito l’ospite di Barbara d’Urso. “Gli racconto la verità e lui decide di incontrarlo, così fissiamo un appuntamento ma non si è presentato” ha concluso l’ospite di Live.

Lory Del Santo da Barbara d’Urso si è confidata come non mai, rivelando inediti retroscena riguardanti la sua vita e quella di suo figlio Loren, scomparso due anni fa.