Diletta Leotta incinta? | La giornalista mostra un pancino sospetto

Da giorni si rincorrono i rumors su un’ipotetica gravidanza di Diletta Leotta. La giornalista di Dazn è incinta del pugile Daniele Scardina?

Sono giorni che si rincorrono le voci su una presunta gravidanza di Diletta Leotta. La giornalista di Dazn è incinta del pugile Daniele Scardina?

A muovere i dubbi è il settimanale Diva e Donna che nell’ultimo numero ha pubblicato una serie di foto dove appare in evidenza il pancino di Diletta leggermente pronunciato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Amore sempreverde: gita in mezzo al bosco con Scardina

Chissà se la bella conduttrice sportiva è incinta del fidanzato, il pugile Daniele ‘King Toretto’ Scardina, suo partner da un anno a questa parte.

Il pancino sospetto di Diletta Leotta: è incinta?

Da giorni si rincorrono voci sul web e sui media riguardo a un’ipotetica gravidanza di Diletta Leotta. La giornalista di Dazn, stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, potrebbe essere in dolce attesa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Con Scardina è amore vero, il pugile presentato ai genitori

A conferma di tale ipotesi ci sarebbero alcune foto in cui si possono scorgere da un vestitino di jeans le forme arrotondate della Leotta. Inoltre, la presentatrice sportiva e il suo fidanzato Daniele Scardina sono stati avvistati davanti a una clinica.

Se come si dice, due indizi fanno una prova, a casa Leotta-Scardina potrebbe presto passare la cicogna.

La coppia, che sta insieme da un anno sembra andare d’amore e d’accordo e ha già sperimentato durante il lockdown la convivenza.

Se infatti Diletta vive e lavora a Milano, lo stesso non è per il pugile, nato a Rozzano, che invece risiede a Miami ma che vedremo nella prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

Entrambi 28enni, i due potrebbero aver deciso di metter su famiglia proprio durante la quarantena che li ha visti più uniti che mai. Se per molte coppie infatti la convivenza forzata ha portato a litigare più spesso del solito lo stesso non si può dire per loro.

Tra manicaretti e sessioni di sport, il lockdown ha cementificato l’unione tra la bella giornalista sportiva e il muscoloso King Toretto.

Il loro nido d’amore, nel corso della quarantena, è stato proprio l’appartamento di Milano di Diletta che nei giorni scorsi è stato preso di mira dai ladri che hanno fatto un bottino da ben 150mila euro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ferragnez primi | Sono gli influencer più seguiti in quarantena

Tornando alla presunta gravidanza della Leotta, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto dei due giovani, mentre entravano ed uscivano da una clinica milanese, la casa di cura “Columbus”.

E se finora non è arrivata nessuna conferma da parte dei due, neanche una smentita. Chissà se ne prossimi giorni ne sapremo qualcosa di più.