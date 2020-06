Stefano De Martino, nuova donna dopo Belen Rodriguez? Con un incontro unico, avrebbe fatto perdere la testa ad una ragazza, lui dice stop al gossip.

Nuova donna nella vita di Stefano De Martino dopo Belen Rodriguez? A cercare di capire cosa stia davvero accadendo nella vita del conduttore napoletano e di Belen Rodriguez è il settimanale Diva e Donna secondo cui, quando era ancora lontano dalla madre del figlio Santiago, Stefano avrebbe avuto un incontro con una donna del mondo dello spettacolo che avrebbe perso la testa per lui. Nel frattempo, De Martino resta in silenzio e ribadisce di aver detto addio al gossip.

Stefano De Martino: rumors su una donna che avrebbe perso la testa per lui

Il settimanale Diva e Donna lancia il gossip. Secondo il noto magazine, De Martino, quando era ancora lontano da Belen, avrebbe trascorso una sola serata con una donna del mondo dello spettacolo che, tuttavia, avrebbe perso la testa per lui, affascinata dalla simpatia, dall’ironia e dall’aspetto fisico del conduttore di Made in Sud. Donna di cui non si conosce l’identità e che De Martino non avrebbe più rivisto.

I rumors sui motivi che hanno portato Belen e Stefano alla rottura continuano. Entrambi, tuttavia, hanno deciso di non alimentare più il gossip e affrontare il tutto in privato. Così, mentre Belen cerca una nuova casa, Stefano ammette di aver letto cose atroci nelle ultime settimane e di preferire non commentare e di voler far parlare di sè solo per il lavoro.

“Prima smentivo di volta in volta, poi ho capito che la soluzione è ignorare: l’unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. Le ho passate tutte queste fasi: da una sovraesposizione a non voler più parlare, forse non per rigetto, ma per maturità. Non ne voglio parlare più. È meglio che le cose siano tenute tra mura della propria casa. Credo che sia più salutare per tutti cercare di parlare solo di lavoro e provare a fare abituare le persone a una sorta di discrezione che magari negli anni un po’ per immaturità, per entusiasmo, non avevi”, ha detto durante un’intervista Instagram con il Corriere della Sera.