10 cose che il tuo gatto fa per dimostrarti che ti ama

Il tuo gatto ti ama se assume questi 10 comportamenti con te. Interpreta il suo linguaggio del corpo e scopri i suoi sentimenti.

Non siamo in grado di leggere la mente del nostro animale, ma possiamo almeno decifrarne il linguaggio del corpo. I gatti hanno molto da dire, soprattutto come si sentono nei nostri confronti. Scopri cosa fanno i gatti per mostrarci il loro amore!

Gatto: se ti ama si compota così..

1. Il tuo gatto ti massaggia con le sue zampe

Se il tuo gatto si mette su di te e si mette ad impastarti come se tu fossi un’impasto per pizza facendo le fusa, è perché è felice di stare con te. Alcuni gatti provano persino a succhiarti perché ricorda loro quando erano con la madre. Più lo accarezzi, più sarà felice e affonderà i suoi artigli nella tua pelle. Per evitare che ti faccia male, spostalo e copriti con una copertina.

2. Ti porta animali o oggetti morti

Non è molto piacevole trovare piccoli topi o uccelli morti davanti alla porta, ma è il modo in cui il tuo gatto ti dimostra la sua gratitudine. Ti premia per essere gentile con lui, per esserti preso cura di lui e spera che anche tu lo ricompensi. Potrebbe anche voler condividere ciò che ha catturato con te perché pensa che tu non stia mangiando abbastanza, dal momento che non ti vede inseguire nessuna preda. Quindi non sgridarlo in queste occasioni. Anche i gatti che non possono cacciare o che sono in appartamento fanno dei regali ai padroni, di solito gli portano oggetti della casa.

3. Ti dà una piccola spinta

I gatti sono abituati a toccarsi a vicenda, è un comportamento sociale che usano per mostrare a un altro gatto che lo accettano nel loro gruppo. I gatti hanno ghiandole profumate situate nelle guance e nella testa. Spingendole, lasciano il loro odore su un altro animale stabilendo un legame tra di loro. Fanno lo stesso con gli umani. Quindi se il tuo gatto lo fa, è perché sta cercando di lasciare il suo odore su di te per dire che fai parte della sua famiglia.

4. Ti guarda per alcuni secondi

Potresti aver notato che il tuo gatto ti guarda a lungo mentre sbatte le palpebre: questo è un buon segno! Significa che ha fiducia in te, ti sta dicendo che puoi fidarti di lui. È come se ti stesse sorridendo.

5. Giace sulla schiena e allarga le gambe

In questa posizione, il gatto è vulnerabile. Non si mostra così a tutti perché rischierebbe di essere attaccato e di non essere in grado di difendersi. Se il tuo gatto si sdraia in questo modo, mostrandoti la sua pancia, significa che ha fiducia in te, che sa che non gli farai del male e che si sente al sicuro.

6. Piega la punta della coda

Secondo la comportamentista animale Marilyn Krieger, i gatti esprimono la loro felicità e il loro benessere attraverso la punta della coda. Se viene sollevata e la punta trema, allora il tuo felino è felice di stare con te. È come se stesse ballando di gioia.

7. Ti morde e ti lecca

Potremmo pensare che voglia farci del male mordendoci, eppure è il contrario. È davvero una dimostrazione di amore. I gatti si mordono a vicenda ma li ferisce meno di quanto non faccia a noi. Se poi ti lecca, vuol dire che vuole lavarti come farebbe con un altro gatto. È un loro modo per prendersi cura l’uno dell’altro.

8. Ti si strofina contro

Per quanto riguarda lo stusciarsi, strofinandosi a te, lascia il suo odore su di te per dimostrare che sei della stessa famiglia. Quindi lascialo andare, rafforzerà il suo legame co te.

9. Fa le fusa quando è con te

Le fusa svolgono un ruolo importante nei gatti. Un gatto fa le fusa quando è felice ma anche quando sta morendo o è ferito. I veterinari pensano che le fusa agiscano come antidolorifici. Inoltre, le fusa hanno anche un effetto benefico su di noi. Riducono lo stress. Se il tuo gatto ti fa le fusa è perché è felice di stare con te e ti apprezza.

10. Ti si attacca

Se il tuo gatto ti segue dappertutto anche quando non è il momento di mangiare o se non ha bisogno di niente, è perché gli piace la tua presenza e vuole passare più tempo possibile con te. Se ti segue fagli un sacco di coccole e sarà felice!