George Clooney e Amal Alamuddin divorzio | torna il gossip dagli Usa

Divorzio in vista per George Clooney e Amal Alamuddin? Una rivista scandalistica è certa che facciano già vite separate vedendo altre persone

George Clooney e Amal Alamuddin si separano? L’indiscrezione arriva dagli Usa e secondo il ‘National Enquirer’ non ci sarebbero dubbi: una delle coppie più invidiate ed di Hollywood starebbe scoppiando. Tutto questo dopo 6 anni di matrimonio e due figli, i gemelli Elle e Alexander. Ad aver accelerato la crisi sarebbe stato il lockdown e la convivenza forzata. E adesso vivrebbero ormai da separati in casa, vedendo entrambi altre persone.

Alcune fonti rimaste anonime confermano la fine del matrimonio, gli amici in comune invece smentiscono i gossip. Ma già a maggio circolava la voce che Clooney e Amal avessero cominciato a dormire in camere separate. Da lì erano nate illazioni di separazioni che metterebbero anche in ballo milioni di dollari. Di recente il ‘Globe‘, altra rivista di gossip, aveva scritto che Clooney era stufo di essere comandato dalla moglie e lui troppo annoiata in casa. La coppia comunque, come ha sempre fatto, non commenta