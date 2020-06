Trono Over | Giovanni replica alle accuse su Veronica: “Non potete saperlo”

Trono Over | Giovanni Longobardi ha replicato su Instagram al pubblico di Uomini e Donne che lo accusa di non aver un forte interesse nei confronti di Veronica Ursida, che ha abbandonato il programma di Maria De Filippi per lui.

Il Trono Over aveva salutato il pubblico di Uomini e Donne con l’addio di Veronica Ursida al programma. La dama, infatti, ha rivelato che non aveva alcun senso per lei far parte ancora del parterre di canale 5 qualora l’uomo a cui era interessata, Giovanni Longobardi, volesse andare via.

I due, così, hanno scelto di proseguire la loro conoscenza a telecamere spente e, nonostante un po’ di alti e bassi, le cose sembrano procedere bene anche il pubblico della rete non è convinto del reale interesse di Giovanni per la dama.

Durante il corso di una recente diretta di lei, che non sa se tornerà a Uomini e Donne a settembre, è intervenuto il cavaliere che ha deciso di replicare in prima persona a tutti coloro che non credono nella sua buona fede.

“Io tengo molto a Veronica e al momento stiamo continuando la nostra conoscenza” ha replicato Giovanni Longobardi del Trono Over. “Voi non potete saperlo, siamo noi a viverci la nostra storia” ha concluso il cavaliere.

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida dopo il Trono Over di Uomini e Donne: come va la conoscenza

Giovanni Longobardi e la dama Veronica Ursida stanno proseguendo, come anticipato, la loro conoscenza dopo il Trono Over di Uomini e Donne. Anche se in un primo momento non sembrava che il loro rapporto stesse proseguendo a gonfie vele, ora sembra aver trovato una certa stabilità.

I due, infatti, sono apparsi piuttosto sereni durante il corso della diretta Instagram e hanno rivelato che man mano le loro incomprensioni stanno sempre di più svanendo. Anche se Giovanni si sentiva preso in giro da Veronica Ursida e a testimoniarlo c’è un suo recente sfogo su Instagram, ma fortunatamente tutto sembra essersi chiarito.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne sembrano aver ritrovato il sereno. Che la loro conoscenza sia pronta a diventare qualcosa di più stabile e duraturo? Il pubblico del Trono Over spera vivamente di sì, visto che nel corso di questi mesi ha imparato a voler bene all’ex di Armando Incarnato.