Gemma Galgani criticata da Giorgio Manetti e Juan: “Fatto una brutta cosa”

Gemma Galgani dopo il Trono Over di Uomini e Donne è stata criticata dai suoi ex Giorgio Manetti e Juan Luis Ciano, che l’hanno accusata di prendere in giro il pubblico di Maria De Filippi.

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama fa parte del dating show di Maria De Filippi da oltre dieci anni ed ha avuto, durante l’arco del suo percorso, numerose conoscenze. Tra le più famose ci sono sicuramente quella con Giorgio Manetti, Il Gabbiano, e in seguito quella con il cavaliere Juan Luis Ciano.

I due, intervistati dal settimanale Nuovo, hanno aspramente criticato la dama, accusandola di prendersi gioco del pubblico di canale 5.

Giorgio ha rivelato di non riconoscere più la dama con cui aveva una relazione, in quanto quest’ultima, che di recente è stata stroncata da Sossio Aruta, sarebbe soltanto interessata all’attenzione mediatica.

“Ormai quando la guardo non riesco più a riconoscerla” ha rivelato Giorgio Manetti contro Gemma Galgani. “Ci vorrebbe un po’ di buon senso e anche una dose di dignità” ha spiegato l’ex cavaliere.

“Ha fatto una brutta cosa” ha aggiunto. “Lei sta prendendo in giro il pubblico rimanendo lì” ha concluso.

Juan Luis Ciano e Giorgio Manetti contro Gemma Galgani di Uomini e Donne: le stoccate

Nemmeno Juan Luis Ciano, che abbandonò il Trono Over di Uomini e Donne di tutta corse senza nemmeno farsi immortalare dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, ha accusato la sua ex dama di ripetere sempre lo stesso gioco con ogni suo corteggiatore.

“Quando lei conosce qualcuno, mi sembra di rivedere sempre lo stesso film” ha invece esordito Juan Luis Ciano contro Gemma Galgani, tra l’altro lui si è scoperto essere un accompagnatore per signore.

“Arriva un nuovo corteggiatore, lei si innamora perdutamente di lui” ha spiegato l’ex cavaliere. “Poi diventa gelosa e vuole un bacio” ha concluso. “Recita sempre lo stesso copione” ha aggiunto infastidito Juan.

Juan Luis Ciano ha bocciato anche la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne: “Come può soltanto immaginare di iniziare un qualcosa con un ragazzino?” si è chiesto l’ex protagonista del Trono Over. Ma nonostante l’enorme differenza di età, le cose tra loro sembrano proseguire a gonfie vele. Gemma, al fianco del giovane Sirius, riuscirà a trovare la felicità di cui da tanto è alla ricerca?