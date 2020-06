L’idratazione del viso è davvero importante, in caso contrario la pelle appare secca e risulterà difficile truccarsi. Scopriamo come idratare il viso seguendo alcuni consigli.

Prendersi cura del viso è davvero importante, capita spesso a tantissime donne, di ritrovarsi con la pelle del viso secca. Il motivo è semplice, non sempre siamo abituate a seguire una beauty routine, perchè si va sempre di fretta e non si ha tempo per se stesse.

Il viso è la parte del corpo più esposta e bisogna prendersene cura nel miglior modo possibile, soprattutto con l’arrivo dell’estate. La pelle del viso poco curata, può portare a secchezza, se non viene idratata nel modo giusto.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come prendervi cura del vostro viso idratandolo alla perfezione, seguendo alcuni semplici passaggi.

Idratare il viso: scopri come farlo

Abbiamo selezionato per voi alcuni semplici rimedi da poter fare a casa senza alcuna difficoltà, così da poter idratare a fondo il viso, scopriamo in che modo.

1- Bere tanta acqua: l’idratazione è davvero fondamentale per la nostra pelle, la quantità consigliata è di circa 2 litri al giorno. La differenza lo fa lo stile di vita, sicuramente se si pratica sport, questa quantità non è consigliata, in media occorrono dai 3 ai 4 litri di acqua. La pelle ne beneficerà, seguendo questo consiglio, noterete la vostra pelle più luminosa e idratata. Solo l’acqua non basta si sa, anche una dieta sana ed equilibrata è alla base di una buona idratazione.

2- Pulizia del viso: il viso deve essere deterso e struccato. Capita spesso a tante donne, quando si rientra a casa, dopo una giornata fuori casa, che si sente stanchi e non si ha l’abitudine di struccarsi. La pulizia del viso va fatta, non solo per rimuovere il trucco, ma anche lo smog e le impurità. Se prima di andare a dormire, la pelle del viso non è struccata, la pelle non si rigenerà e quindi non respirerà. Basta mettere su un dischetto di cotone un pò di struccante e con movimenti circolari rimuovete delicatamente il make up. Non dimenticate fronte, mento e zigomi, si consiglia di ripetete questo passaggio fino a quando il dischetto non risulterà pulito. Scegliete sempre uno struccante adatto alla vostra pelle.

3- Crema idratante: deve essere scelta in base alla vostra pelle. Prediligete sempre prodotti naturali, magari contenenti la vitamina E e aloe vera. Entrambi proteggono la pelle del viso sia in estate che in inverno. Applicare la crema idratante due volte al giorno, potete scegliete una crema unica oppure una specifica per giorno e una per la notte. Una crema non specifica per la vostra pelle, non sarà efficace abbastanza.

4- Maschera viso: si consiglia ogni 15 giorni. L’argilla è quella consigliata sia per pelli miste che grasse, procedete in questo modo. In una ciotola mettete un cucchiaino di argilla verde, un cucchiaio di olio di mandorle, una goccia di olio essenziale di lavanda e uno yogurt naturale. Dopo aver mescolato bene ed ottenuto una giusta consistenza, applicate sul viso, facendo dei movimenti circolari. Lasciate agire per circa 15 minuti, poi risciacquate bene e tamponate il viso delicatamente con un asciugamano morbido. In caso di pelle molto grassa, procedete in questo modo. In una ciotola mettete 100 ml di acqua tiepida, il succo di un limone e un cucchiaio di sale marino grosso. Dopo aver mescolato bene lasciate riposare fino a quando il sale non si sciolto del tutto. Imbevete nel liquido, un dischetto struccante e applicate sul viso e lasciate agire un pò, poi risciacquate.

5- Applicare il tonico: svolge un ruolo importante, è astringente. Dopo aver eseguito una maschera bisogna applicarlo per far restringere i pori che sono ancora dilatati.

6- Proteggere il viso dal sole: con l’arrivo della stagione estiva, non dimenticate mai di proteggere il viso con la protezione solare. La crema con protezione solare è un prodotto cosmetico, che protegge la pelle dai raggi ultravioletti. Il fattore di protezione dipende molto dalla vostra pelle. Il filtro solare si sceglierà scelto in base al proprio fototipo di pelle, si consiglia di non scendere di 30 +. Ricordate che la pelle non va protetta solo quando si va al mare, ma anche se si pratica sport o si fa una lunga passeggiata al sole. Si sa che le alte temperatura, in seguito alla sudorazione la pelle perde idratazione.

Tocca a voi farne frutto da tutti questi consigli, in caso di pelle molto secca e disidrata, è opportuno chiedere il parere di un medico specialista che saprà consigliarvi al meglio come fare.