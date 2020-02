Crema al bicarbonato | Il rimedio naturale per le prime rughe del viso. Come prepararle la crema a casa con soli 4 ingredienti semplici. Ridona la giusta età alla tua pelle

Il rimedio naturale alle prime rughe del viso è la crema al bicarbonato. Semplice, veloce da fare e efficace per eliminare i primi segni del tempo sul viso. Perfetta per giovani donne ma anche per pelli mature, il rimedio casalingo è quello che ti servirà per apparire immediatamente più radiosa. Pelle levigata già dalla prima applicazione. Effetto anti age per le odiose “zampe di gallina”. Questa crema naturale al 100% è ottima anche per schiarire le macchie della pelle delle mani e del viso. Insomma, se ancora spendi fior di quattrini in creme “miracolose” senza ottenere molti vantaggi, è giunta l’ora di posare il portafogli e pensare al naturale. Crea anche tu la crema al bicarbonato. Noi ti consigliamo come fare, con gli ingredienti giusti e il procedimento. Dona libero sfogo alla bellezza naturale!

Potrebbe interessarti anche: Capelli | Doppie punte addio con i rimedi naturali fai da te

Crema al bicarbonato | Il rimedio naturale per le prime rughe

Man mano che passano gli anni, il nostro corpo risente del tempo passato ed il primo aspetto che avverte l’invecchiamento e lo mostra all’esterno è la pelle. Pian piano vediamo sul nostro viso, in particolar modo rispetto a tutte le altre zone del corpo, zampe di gallina, macchie e soprattutto le rughe. Tutti questi segni non sono altro che i risultati del passare del tempo e soprattutto di come la nostra pelle sia entrata a contatto con degli agenti esterni. Perché scegliere proprio il bicarbonato per la cura della nostra bellezza? Semplicemente perché il bicarbonato di sodio è un prodotto estremamente versatile che si presta a tantissimi usi domestici ma è perfetto anche come alleato di bellezza. Molte di noi, abituate ai cosmetici molto elaborati e quindi molto costosi, dubitano delle virtù di questa polvere bianca che si trova nei supermercati a pochi euro.

Se proprio non sei convinta di questa scelta, ti farò alcuni esempi pratici: per esempio bastano solo 2 cucchiaini di bicarbonato per proteggere la pelle secca, per sbiancare i denti ma anche per combattere la forfora. Ti ho convinta abbastanza? La scelta spetta a te, oppure, puoi sempre comprare quelle creme commerciali che, a volte, neanche fanno tanto bene il loro lavoro e, per di più, ti fanno spendere una fortuna.

Oppure, possiamo sempre far ricorso alla natura e a tutte le fonti che ci permette di usare. In tal caso, per combattere contro questi fastidiosi segni, possiamo avvalerci dell’aiuto del bicarbonato. Più nel particolare, possiamo creare una vera e propria crema al bicarbonato noi stessi in casa. Vediamo gli ingredienti e la procedura per realizzarla.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Crema al bicarbonato | Ecco come realizzarla a casa – Ingredienti

Per realizzare una meravigliosa crema al bicarbonato e sconfiggere i primi segni del tempo sul tuo viso, ti serviranno pochi, anzi, pochissimi ingredienti: solo 4! E sono più che sicura che tutti e quattro sono già nella tua dispensa! Prodotti 100% naturale che, molto probabilmente, userai nel quotidiano. Vediamo quali:

Acqua minerale naturale q.b.

Limone: qualche goccia (in caso di pelle molto grassa).

Miele: 1 cucchiaino (in caso di pelle secca, servirà ad idratare l’epidermide in profondità)

Bicarbonato di sodio in polvere: 2 cucchiai

Potrebbe interessarti anche: Capelli | Il segreto di bellezza che viene dall’India si chiama Amla

Procedimento | Come creare la crema al bicarbonato

Il procedimento è molto semplice. Come prima cosa dovrai:

aggiungere i due cucchiai bicarbonato di sodio all’acqua e mescolarlo fino a che non si ottiene una sostanza simile, appunto, ad una crema.

Poi, si procede aggiungendo qualche goccia di limone o mezzo cucchiaio di miele a seconda del tipo di pelle che abbiamo, se è troppo grassa andrà utilizzato il limone, viceversa, se avrai una pelle tendente al secco, prediligerai il miele.

Una volta fatto ciò, si passa all’applicazione vera e propria: bisogna stendere la maschera su tutto il viso, facendo ben attenzione a non mettere la crema sugli occhi ma solo nel contorno!

Una volta spalmata la crema rimani in posa per 20 minuti

Passato il tempo necessario procedi con la rimozione della crema utilizzando abbondante acqua tiepida.

Infine, l’ultimo tocco di bellezza sarà quello di applicare una crema idratante o un po’ di olio vegetale per idratare la pelle.

Puoi usare questa crema anche tutte le sere o, se preferisci, 3 volte la settimana. Puoi usare la crema al bicarbonato anche per un perfetto pediluvio emolliente e rigenerante.

Altri usi del bicarbonato per la pelle del viso | Consigli

Puoi usare la crema di bicarbonato o meglio, il bicarbonato aggiunto alla sola acqua, anche per altri rimedi di bellezza. Per esempio, il bicarbonato è perfetto per contrastare la pelle secca. Oltre ad essere molto idratante si rivela anche un esfoliante efficace sia per il viso che per il corpo.

Per un effetto peeling, prepara una pasta mischiando del bicarbonato con l’acqua (3 volumi di polvere per 1 di acqua), applicala sul viso struccato ed esegui dei massaggi circolari con i polpastrelli.

Risciacqua il viso con acqua tiepida.

Puoi usare il bicarbonato anche per una maschera purificante (da tenere in posa per 1 minuto) oppure come trattamento concentrato sui brufoli (da tenere in posa per 5 minuti).

(Fonte: melarossa.it)