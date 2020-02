Le zucchine sono verdure molto versatili, che si adattano alla preparazione di diversi piatti come antipasti, primi piatti e contorni.

Noi di CheDonna.it, vi proponiamo le zucchine a barchetta con ripieno di ricotta e olive nere, una ricetta facile e veloce da preparare. Gli ingredienti che occorrono per la preparazione sono semplici, che avrete sicuramente in dispensa e in frigo.

Un mix particolare di ingredienti che rendono questo contorno davvero gustoso, perfetto da preparare per la cena o quando avete ospiti a casa.

Preparazione delle zucchine a barchetta con ricotta e olive nere

Le barchette di zucchine ripiene con olive e formaggi sono un contorno che si prepara in pochissimo tempo, perfetto come piatto invernale ed estivo.

E’ una valida alternativa al ripieno di zucchine tonde o a una parmigiana fritta, è un piatto più leggero e salutare, perchè la ricetta prevede la cottura in forno.

Dopo aver preparato questa ricetta, le zucchine ripiene si possono conservare in frigorifero all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, oppure in un piatto ricoperto con pellicola trasparente per alimenti per un massimo di 2 giorni.

Vi sconsigliamo di congelare questo contorno.

TEMPO DI COTTURA: 20′

TEMPO DI PREPARAZIONE: 20′

Ingredienti:

500 g di zucchine

200 g di ricotta

olive nere snocciolate q.b.

2 uova

50 g di burro

1/2 bicchiere di latte

pomodorini q.b.

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

origano q.b.

mollica di pane q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

pane grattugiato q.b. sale q.b.

Preparazione

Per preparare questo contorno gustoso, iniziamo a lavare le zucchine, poi le asciugate con carta assorbente, poi mondatele e trasferite in una pentola con abbondate acqua salata e le lessate.

Non appena è terminate la cottura, dovete scolare le zucchine, poi tagliatele a metà nel senso della lunghezza, con l’aiuto di uno scavino, svuotatele e tenete da parte il ripieno.

In una ciotola mettete la polpa delle zucchine, poi aggiungete la ricotta, le uova, la mollica di pane, che dovete ammorbidire nel latte e poi strizzate, aggiungete infine il parmigiano reggiano grattugiato.

Prendete le olive nere e le tagliate a rondelle, le aggiungete alla ciotola e salate un pò.

Adesso dovete cuocere le zucchine in forno, prendete una teglia, la foderate con carta da forno, adagiate le zucchine, riempite con il composto in ciotola, poi fate cuocere in forno preriscaldato a 190° per 30 minuti circa.

Nel frattempo preparate un sughetto, lavate i pomodori, poi tagliatele a metà e trasferite in una padella con l’olio extra vergine di oliva, fate cuocere per 5 minuti, aggiungete un pò di sale e origano.

Appena si saranno cotte le zucchine, sfornate e fate intiepidire, adagiate nel piatto il sughetto di pomodori, poi le zucchine, servite e gustate.