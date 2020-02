Carnevale è davvero alle porte e per chi ama festeggiare e immergersi nei colori di questo periodo così allegro, ecco un video tutorial per imparare a creare uno spara coriandoli fai da te.

Il Carnevale è soprattutto la festa dei bambini e sarebbe carino fornire loro dei piccoli giochini con cui potranno immergersi perfettamente nello spirito di questa festa. I coriandoli sono il simbolo dell’allegria carnevalesca e negli ultimi tempi uno degli oggetti più acquistati sono i tubi spara coriandoli.

Scopriamo come poter creare uno spara coriandoli molto originale e fai da te. I materiali saranno semplici ed economici ma l’effetto finale sarà bellissimo.

Carnevale fai da te | come creare un tubo spara coriandoli | il video tutorial

Per creare il tubo spara coriandoli avrete bisogno di:

rotolo di carta igienica

carta colorata

colla a stick

palloncino

washi tape

coriandoli

forbici

Con questi semplici ed economici elementi, si potrà creare un simpatico tubo spara coriandoli con cui i bambini si divertiranno moltissimo. La prima cosa da fare è reperire un rotolo di carta igienica esausto, che sarà il corpo del tubo. Questo rotolo si ricoprirà con un figlio di carta colorato, utilizzando la colla a stick. Una volta foderato completamente si taglierà la cima di un palloncino e si farà aderire perfettamente ad un vertice del tubo di carta. Il palloncino potrà essere assicurato al tubo con un giro di washi tape colorato. Non resta che inserire i coriandoli all’interno del tubo e farli fuoriuscire tirando al massimo il palloncino applicato sul fondo del tubo e lasciandolo andare.

Il tubo spara coriandoli potrà essere personalizzato nei colori e nelle decoraizioni, ma non nella misura, poiché la spinta elastica del palloncino è funzionale soltanto sulla misura di un rotolo di carta igienica e non per esempio di un rotolo di carta da cucina.

