Uomini e Donne | Giorgio Manetti: “Ha bevuto veleno, stava per morire”

Uomini e Donne | Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani al Trono Over, recentemente intervistato da Nuovo Tv, si è lasciato andare ad una triste confessione.

Uomini e Donne ha fatto sognare milioni di telespettatori con la storia d’amore, da anni terminata, tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti e nonostante lui non appaia da anni sul piccolo schermo degli italiani, è ugualmente rimasto nel cuore del pubblico del Trono Over. Pubblico che è rimasto piuttosto dispiaciuto a causa delle sue recenti rivelazioni sul settimanale Nuovo Tv. Che cosa ha rivelato?

Giorgio ha confidato che il suo cane, Bruno, ha bevuto un po’ di veleno per topi e ha rischiato di morire. Fortunatamente l’ex cavaliere di canale 5 si è accorto per tempo dell’accaduto e lo ha subito portato dal veterinario.

“Ho avuto molta paura per Bruno, il mio cane” ha rivelato Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne, che di recente ha rivelato di essersi candidato per Temptation Island con Gemma. “Ha bevuto un po’ di veleno per topi, ma fortunatamente il dottore è riuscito a salvarlo” ha spiegato il Gabbiano.

“Lo abbiamo portato subito dal veterinario non appena ce ne siamo resi conto” ha aggiunto. “Non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere”.

Giorgio Manetti dopo Gemma Galgani di Uomini e Donne: come va la storia con Caterina

Giorgio Manetti, come ormai noto, dopo la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, ha iniziato una relazione con Caterina.

Il Gabbiano, contrariamente a quanto affermato più volte durante il corso della trasmissione, sembrerebbe aver messo la testa apposto visto che la sua relazione dura da qualche anno e prosegue a gonfie vele, mentre quando stava con Gemma Galgani non si era mai precluso la possibilità di poter conoscere altre signore.

Giorgio Manetti del Trono Over, che di recente è stato attaccato da Gemma Galgani, ha rivelato che è felice al fianco di Caterina, tant’è che stanno perfino organizzando le vacanze di quest’anno. Probabilmente la coppia deciderà di passare qualche giorno di puro relax in Salento, ma è ancora tutto da vedere.

Giorgio Manetti di Uomini e Donne, dopo il grosso spavento presosi per Bruno, può finalmente tirare un sospiro di sollievo.