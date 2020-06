Sossio Aruta stronca Serena Enardu e Gemma Galgani: “Relazioni ridicole”

Sossio Aruta, dopo l’esperienza al GF Vip, è stato intervistato dal settimanale Mio, dove ha stroncato la relazione di Serena Enardu e Pago, ma anche quella di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli al Trono Over di Uomini e Donne.

Sossio Aruta, durante il corso delle sue esperienze televisive, prima al Trono Over di Uomini e Donne e dopo al Grande Fratello Vip, ha dimostrato ampiamente al pubblico del piccolo schermo di non avere peli sulla lingua. Intervistato dal settimanale Mio, l’ex calciatore ha categoricamente stroncato Serena Enardu e Gemma Galgani.

In particolar modo, il compagno di Ursula Bennardo ha fatto riferimento alle relazioni della due, quella con Pago per Serena e con Nicola per Gemma, che tanto hanno fatto discutere.

Sossio, che di recente ha rivelato chi andrà e chi no al suo matrimonio con Ursula, ha iniziato con Serena, definendola una persona falsa.

“Devo ammettere che ho sempre criticato la Enardu, anche in tempi non sospetti” ha premesso Sossio Aruta contro Serena Enardu. “Ho sempre pensato che lei non provasse nulla Pago” ha aggiunto. “Non ci avei scommesso un euro sulla loro relazione, si vedeva lontano un miglio che lei era una falsa” ha concluso.

Uomini e Donne | Sossio Aruta su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: “Se sarebbe successo l’inverso …”

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne non ha speso parole gentili nemmeno nei confronti di Gemma Galgani, facendo riferimento, come anticipato, alla sua conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli.

“In tutta onestà? La loro relazione la trovo ridicola” ha ammesso Sossio Aruta contro Gemma Galgani, che di recente ha rivelato di voler ritornare al Grande Fratello Vip. “Se al posto suo ci fosse stato un uomo di 70 anni, con una così piccola, sarebbe già stato criticato” ha concluso l’ex cavaliere di canale 5.

Sossio Aruta ha stroncato Serena Enardu e Gemma Galgani, non mandandole di certo a dire sulle loro relazioni sentimentali.