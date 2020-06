Raimondo Todaro rompe il silenzio e in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi svela perchè è finita con Francesca Tocca.

Raimondo Todaro rompe il silenzio e, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, svela il motivo della fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. Quello tra i due ballerini è stato un grande amore, coronato dalla nascita di una bambina, la piccola Jasmine. Un amore che, tuttavia, si è spento giorno dopo giorno fino a trasformarsi in affetto sincero.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesca Tocca e Valentin fidanzati? | Foto sospette sui social

Raimondo Todaro: “Con Francesca Tocca è stata una cosa che si è spenta piano piano”

Nessun tradimento tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, autore di un gesto speciale per la madre della sua piccola Jasmine. A svelare il motivo della fine del matrimonio è stato proprio Todaro che, in occasione dell’anniversario, aveva scritto un bellissimo post su Instagram per la Tocca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Flirt Francesca Tocca Valentin | Interviene Bianca Guaccero

“Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”, ha detto il ballerino che sarà presente come maestro di ballo anche nella prossima edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda a settembre.

All’interno del programma di Raiuno, Todaro è riuscito a dimostrare il proprio valore conquistando il cuore dei telespettatore con la sua simpatia, spontaneità e generosità. A tal proposito, però, dalle pagine del settimanale Oggi, Todaro ringrazia pubblicamente Milly Carlucci per la grande occasione che gli ha dato.

“Devo ringraziarla perché mi ha aiutato davvero in un momento così delicato”, ha fatto sapere Todaro senza aggiungere dettagli sul momento particolare affrontato ma facendo intendere quanto la Carlucci sia importante per lui.