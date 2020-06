Georgina Rodriguez | Quante coccole a Ronaldo: la dedica su Instagram

Georgina Rodriguez si coccola Cristiano Ronaldo, il campione non sta attraversando – a livello di risultati e prestazioni – un momento facile con la Juventus. Il supporto della sua dolce metà arriva anche su Instagram.

“La sola cosa che mi piace più di te, siamo noi”. Così Georgina Rodriguez rincuora la sua dolce metà Cristiano Ronaldo. Non che il fuoriclasse abbia qualche motivo per essere crucciato, ma le critiche recenti hanno messo in discussione (se possibile) un fenomeno che, almeno a livello sportivo, sembrava ineguagliabile. Ora, invece, è cambiato tutto o quasi. La Juventus non ingrana più come un tempo: colpa del lungo stop o di un gioco, quello di Sarri, mai decollato definitivamente come ai tempi di Napoli e (forse) Chelsea.

In tutto questo Ronaldo, Cristiano, uno dal cognome ingombrante e paragonabile soltanto con quel Fenomeno (la effe maiuscola non è casuale) del centravanti ex Inter e Real Madrid in grado di incantare una generazione. Lo stesso prova a fare, oggi, a distanza di anni, il lusitano che insieme a Messi si contende lo scettro del più forte al mondo con il pallone tra i piedi.

Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo: “Insieme siamo più forti”

Al momento l’argentino parrebbe avere un altro passo: questo, almeno, è quello che si evince dai giornali e la stampa italiana che non si è risparmiata nel bersagliare proprio CR7 dopo gli ultimi passi falsi bianconeri in Coppa Italia. Le polemiche social, accompagnate anche dal disappunto della sorella del fuoriclasse, che hanno animato Instagram nel recente passato fanno sembrare il successo della Juventus a Bologna e la mini-fuga in classifica di Serie A sulla Lazio seconda una vittoria di Pirro.

Allora, in questo momento difficile, Georgina corre in soccorso dell’altra metà del suo cuore: un post semplice, con una foto che li ritrae entrambi abbracciati, per dire – a parole e con i fatti – io ci sono. Georgina, infatti, non ha mai abbandonato Cristiano Ronaldo: anche nei momenti più complicati, lei c’era e continuerà ad esserci.

Quando si è trattato, nei mesi scorsi, di raggiungere la mamma di CR7 a Madeira per monitorare le sue condizioni di salute (all’epoca non proprio brillantissime), la 26enne sudamericana non ci ha pensato due volte: ha accompagnato in patria il calciatore ed è stata con lui durante tutto il soggiorno. D’accordo l’agiatezza, la sicurezza economica e i privilegi, ma se la propria esistenza – fra gioie e dolori – non viene condivisa con qualcuno resterà comunque vissuta a metà. Georgina, ancora una volta, persino attraverso i social, ha dimostrato che non è questo il caso. La coppia è salda, così come il loro amore. Passerà anche questa: d’altronde, si vince – in ogni campo – solo restando uniti.

