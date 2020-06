Grande Fratello Vip 5: un discusso ex tronista di Uomini e Donne si candida per la nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre e Alfonso Signorini è ancora alla ricerca di concorrenti. Nella casa più spiata d’Italia dovrebbero esserci in qualità di inquilini Elisabetta Gregoraci, prima concorrente, ma anche Flavia Vento mentre Rosanna Cancellieri avrebbe declinato l’invito come fa sapere Dagospia. Tuttavia, anche quest’anno, nella casa, potrebbero esserci concorrenti che sono diventati noti con Uomini e Donne. Un ex tronista, in particolare, si candida ufficialmente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | Filippo Bisciglia nel cast? L’indiscrezione

Grande Fratello Vip, Mariano Catanzaro si candida: “Credo di avere tutte le carte in regola”

Oltre a Lorenzo Riccardi che sogna di partecipare al GF Vip falla scorsa edizione, anche Mariano Catanzaro si augura di poter entrare nella casa della nuova edizione del reality che sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, Catanzaro si candida ufficialmente:

«Il mio desiderio più grande sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Credo di avere tutte le carte in regola».

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | Sossio Aruta si ricandida: “Farò come Patrick!”

«Dopo il periodo difficile che stiamo passando e che probabilmente passeremo anche nei prossimi mesi, credo ci sia bisogno di uno come me al Gf Vip. Chi mi conosce sa bene che sono un eterno giullare, spiritoso e con la battuta pronta. In tutte le trasmissioni in cui ho partecipato ho fatto sempre sorridere. Vorrei far sapere al pubblico chi sono per davvero. Mi auguro la produzione ci faccia un pensiero», ha aggiunto l’ex tronista.



Dopo essere stato un corteggiatore e poi un tronista di Uomini e Donne divertendo il pubblico dal daytime di Maria De Filippi, Mariano Catanzaro si sente pronto per diventare un concorrente del GF Vip 5. Alfonso Signorini, dunque, prenderà in considerazione la sua candidatura?