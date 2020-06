Ignazio Moser a casa di Andrea Damante: manca Giulia De Lellis

Ignazio Moser e Andrea Damante hanno smentito i rumors che li vedrebbero come perfetti sconosciuti dopo il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis. I due, però, si sono rivisti quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era fuori per lavoro.

Ignazio Moser è finito al centro della cronaca rosa e no, questa volta non per la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez. L’ex sportivo è tornato ad essere il protagonista indiscusso del mondo del gossip a causa del suo rapporto con Andrea Damante.

Il settimanale Chi, nelle scorse ore, aveva insinuato che i due fossero passati da migliori amici a perfetti sconosciuti. I fan hanno subito imputato tale allontanamento al ritorno di fiamma del bel dj veronese con Giulia De Lellis, in quanto quest’ultima non avrebbe rapporti idilliaci con la famiglia Rodriguez con cui Ignazio è legato.

La notizia però è stata categoricamente smentita dai diretti interessati. Ignazio Moser e Andrea Damante hanno rotto il silenzio sulla loro amicizia, mostrandosi insieme più felici che mai, in compagnia anche dell’ex tronista Marco Cartasegna, a guardare la partita dell’Inter.

I fan più attenti hanno però notato che il compagno di Cecilia Rodriguez, tra l’altro lei sembrerebbe essere in dolce attesa, è andato a trovare il suo amico di merende proprio quando a casa mancava Giulia De Lellis. Sarà una semplice coincidenza o c’è qualcosa di più?

Giulia De Lellis non approva l’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser? Il gossip

Giulia De Lellis, da quando è ritornata insieme ad Andrea Damante, ha deciso di trasferirsi a Milano.

La coppia vive insieme dal periodo post quarantena. Anche se lei nelle scorse ore ha abbandonato la città lombarda in quanto per motivi puramente lavorativi è dovuta ritornare a Roma a girare il nuovo spot Tezenis, azienda di cui è testimonial da diverso tempo.

I fan, però, hanno subito pensato che tale occasione non sia stata lasciata correre da Moser e Damante e che si siano rivisti proprio a causa della mancanza dell’esperta di tendenze.

Ovviamente queste sono soltanto supposizioni da parte dei fan che sono convinti, a causa dei continui gossip che vedrebbero Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez, che sia proprio lei la causa dell’allontanamento tra Ignazio Moser e Andrea Damante visto che prima si frequentavano con una certa assiduità.

Queste supposizioni, ovviamente, potranno sempre essere smentite quando i fan vedranno Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.