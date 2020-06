Gemma Galgani | Il suo ex di Uomini e Donne fa l’accompagnatore per signore

Gemma Galgani | Un suo ex fidanzato, dopo aver partecipato al Trono Over di Uomini e Donne, è diventato un accompagnatore per signore.

Gemma Galgani è una delle dame più famose del parterre del Trono Over di Uomini e Donne su canale 5. La beniamina di Maria De Filippi è tornata di recente al centro della cronaca rosa e non per la sua conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli. Per quale motivo allora?

Un suo ex fidanzato, dopo aver interrotto la loro relazione senza nessun motivo apparente, ha deciso di debuttare come accompagnare per signore. Di chi stiamo parlando?

Di Juan Luis Ciano! Il cavaliere, come i più informati ricorderanno bene, ha abbandonato il programma improvvisamente, sfuggendo perfino all’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

Juan Luis Ciano fa l’accompagnatore per signore e il suo annuncio sul web è stato ritrovato dal portale web de Il vicolo delle news che ha svelato la nuova professione dell’ex di Gemma, che di recente ha ricevuto una dedica dal suo Nicola Vivarelli.

Juan Luis Ciano Di Uomini e Donne: il suo nuovo ruolo dopo la storia con Gemma Galgani

Juan Luis Ciano, dopo aver debuttato al Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di debuttare come accompagnatore per signore. L’ex fidanzato di Gemma Galgani è pronto a fingersi il vostro fidanzato, ma anche a svolgere il semplice ruolo di autista. I ruoli del cavaliere non sono finiti qui.

Juan Luis Ciano, ex fidanzato di Gemma Galgani di Uomini e Donne, tra l’altro secondo recenti indiscrezioni vorrebbe lasciare Nicola Vivarelli, si è reso disponibile anche per feste e addii al nubilato, ma anche come un finto collega di lavoro. Qualsiasi ruolo voi abbiate bisogno, lui è disponibile.

Juan Luis Ciano dopo Uomini e Donne ha deciso di diventare un accompagnatore per signore, sperando che questa nuova carriera possa andare meglio del suo percorso al Trono Over.