Dolci senza glutine facili e veloci da preparare | ecco 4 ricette

Problemi di celiachia o semplicemente intolleranti al glutine? Ecco 4 ricette da preparare a casa con ingredienti semplici e perfette perchè non contengono glutine.

Problemi di celiachia o intolleranti al glutine? Non rinunciate ai dolci, potete gustarli comunque utilizzando farine che non contengono il glutine. Basta utilizzare la farina di riso, di mais che sono gluten free.

Noi di CheDonna.it, vi proponiamo 4 ricette di dolci senza glutine, che potete preparare a casa facilmente.

Dolci senza glutine: 4 ricette da preparare facilmente

Nessuno sa resistere ad un dessert, anche al semplice plumcake da servire a colazione, per iniziare la mattina con una carica in più. Si possono utilizzare diverse farina per l’impasto, scopriamo come leggendo attentamente le 4 ricette dolci senza glutine da preparare a casa facilmente.

1- Ciambella con farina di riso

La ciambella con farina di riso è un dolce gustoso, soffice a cui nessuno sa resistere, perfetto per i celiaci e gli intolleranti al glutine. Un dessert da servire a colazione da gustare con una tazza di latte o caffè. Si prepara con olio e non con burro, inoltre se non preferite lo yogurt potete aggiungere il latte di riso o uno vegetale, così sarà senza lattosio. Ingredienti 250 g di farina di riso

120 g di zucchero

3 uova

60 g di yogurt bianco

50 g di oli di semi

50 ml di latte a temperatura ambiente

1 bustina di lievito per dolci

buccia grattugiata di mezzo limone

zucchero a velo q.b. per decorare

Preparazione Per preparare questo dolce, iniziate a mettere le uova in una ciotola con lo zucchero e lavorate con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Poi versate il latte a filo e mescolate bene, versate l’olio e lo yogurt, poi continuate a lavorare ad una velocità bassa. Versate la farina di riso e il lievito setacciati, aggiungete a cucchiai, poi unite la buccia grattugiata di limone e lavorate fino a quando il composto non sarà omogeneo e spumoso. Trasferite in uno stampo per ciambella con diametro di 22 cm imburrato e infarinato, lasciate cuocere in forno caldo a 180 °C per 40 minuti. Prima di sfornare fate la prova stecchino, se uscirà asciutto, spegnete e lasciate raffreddare bene, poi togliete dallo stampo e trasferite su un alzatina, spolverate con lo zucchero a velo e servite. Potete conservare la ciambella per 4 giorni.

2- Plumcake senza glutine

Il plumcake senza glutine è un dessert perfetto da preparare per la colazione anche dei più piccoli. Potete anche spalmare un pò di confettura o marmellata su ogni fettina. Non richiede molto tempo e si prepara con un mix di farine come quella di riso e mais fioretto. Scopriamo la ricetta. SULLO STESSO ARGOMENTO: Banana bread ricetta | Il pane alla banana fit, vegan e altre varianti Ingredienti 200 g di Farina di mais fioretto

70 g di Farina di riso

70 g di Fecola di patate

150 g di Burro a temperatura ambiente

130 g di Zucchero

125 g di Yogurt

2 Uova

40 g di Latte intero

50 g di Granella di nocciole

Lievito in polvere per dolci senza glutine 1 bustina

Preparazione

Per preparare il plumcake, iniziate ad ammorbidire il burro, poi mettetelo in una ciotola con lo zucchero, lavorate con le fruste fino ad ottenere una crema, unite anche le uova una alla volta. Unite lo yogurt solo quando si sarà amalgamato bene unite il latte e la farina di mais fioretto, poi la fecola, la farina di riso e il lievito per dolci. Quando il composto sarà omogeneo, unite la granella di nocciole e mescolate con una spatola e versate l’impasto in uno stampo per plumcake da 26×11 cm.

Lo dovete imburrare e poi spolverizzare con la fecola. Livellate la superficie e lasciate cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 40-45 minuti. Prima di sfornare fate la prova stecchino, se uscirà asciutto, spegnete e lasciate raffreddare bene, poi togliete dallo stampo e trasferite su un un piatto da portata e servite, se volete spolverate lo zucchero a velo. Potete conservarlo per 3 giorni sotto una campana di vetro.

3- Palline al cocco: gustose e semplici

Le palline di cocco sono un dessert gustoso e fresco da gustare nelle calde sere d’estate. Si preparano senza alcuna difficoltà, bastano pochi e semplici ingredienti e il gioco è fatto, dovete solo lasciarle rassodare bene il frigo per almeno 2 ore. Ingredienti per 20 palline 12 cucchiai di farina di cocco

6 cucchiai di cacao amaro

40 ml di latte scremato

10 cucchiai di zucchero bianco

Preparazione Iniziamo a preparare questa mettete in una ciotola la farina e il cacao amaro setacciati, mescolate bene e poi unite il lattee e lavorate con le mani come se fosse una pasta.Formate un panetto e dividete in circa 20 palline e mettete in un piatto. Mettete in un piatto un pò di cocco grattugiato o la farina di cocco, passate le palline dentro e fate aderire bene. Poi trasferite le palline in frigo e lasciatelo rassodare bene, togliete dal frigo e servite. 4- Torta di mele: morbida e profumata

La torta di mele è un dolce classico delle nostre nonne, ma noi vi proponiamo la versione senza glutine, che si prepara facilmente. Dovrete utilizzare la farina di riso che non contiene glutine, perfetta da gustare come spuntino di metà mattinata o da servire quando avete amiche il pomeriggio da accompagnare con una tazza di tè o caffè. SULLO STESSO ARGOMENTO: Colla di pesce | come utilizzarla e sostituirla in cucina Per la preparazione di questo dolce, si consiglia l’utilizzo delle mele golden perchè hanno una maggiore presenza di acidità e una polpa soda, ma potete anche sceglierne altre. Ingredienti 3 mele golden

200 g di zucchero

50 g di fecola di patate

1 bustina di lievito per dolci

200 g di farina di riso

buccia grattugiata di 2 limoni

30 ml di succo di limone

3 uova

130 ml di acqua

100 ml di olio di semi di girasole