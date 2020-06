È l’ora del dessert, oggi vi proponiamo 10 ricette di dolci salutari e senza zucchero. Il dolce si sa, è una voglia per tutte noi che inizia alla fine di un pasto che sia il pranzo o la cena, soprattutto quando è domenica. A volte cerchiamo di evitarlo perché siamo a dieta, perché vogliamo continuare a condurre un’alimentazione priva stravizi, ma spesso non riusciamo proprio a controllarne la tentazione.

Vi proponiamo una guida molto facile per preparare dei dolci ricchi di gusto ma naturalmente, senza l’aggiunta di zucchero o altri prodotti chimici e raffinati. In realtà, ci sono moltissime preparazioni che possono esser fatte in modo genuino. Queste, fungono da colazione, merenda, ma anche spuntino.

SULLO STESSO ARGOMENTO:

Impariamo a preparare dolci senza zucchero | 10 ricette facilissime

La voglia del dolcetto ci accompagna da sempre e talvolta cadiamo nella tentazione di ridurci a consumare un qualcosa di esageratamente raffinato, quindi confezionato e già pronto all’uso. Oggi vi daremo 13 alternative di dolci senza zucchero da preparare nella vostra cucina in modo molto semplice e rapido per avere a disposizione un dolcetto per qualsiasi evenienza e senza accusare successivamente sensi di colpa per averlo mangiato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco perché dovresti scegliere l’integrale al posto del raffinato

Si possono utilizzare moltissimi ingredienti e moltissimi alimenti per dolcificare in modo naturale e sano di cui a volte non ricordiamo davvero l’esistenza. La banana è un frutto molto nutriente ed è appunto uno degli alimenti utili per dolcificare una preparazione. Lo sciroppo di agave è una valida alternativa per rendere il vostro dolce un tantino più zuccherino. Per non parlare poi della frutta secca, l’uva sultanina o i datterifungono proprio da dolcificanti e rendono i dessert dolci come se contenessero dello zucchero vero e proprio. Pronte? Partiamo!

1 – Biscotti avena e banana

Gustosi biscotti da inzuppare nel latte al mattino o per una merenda deliziosa, senza zucchero e con soli due ingredienti. (clicca qui per la ricetta)

2 – Crepes di patate dolci

Crepes preparate con le patate dolci, la patata dolce rispetto a quella normale ha un indice glicemico nettamente inferiore ed è molto genuina, questa preparazione ovviamente non prevede l’aggiunta di zucchero. (clicca qui per la ricetta)

3 – Pancremoso

Panino tutto particolare con farcitura di crema senza alcun zucchero aggiunto. Una deliziosa alternativa per un buona gustosa colazione. (clicca qui per la ricetta)

4 – Dolci per i bimbi | Muffin alla frutta

Merenda sana e nutriente per i bimbi senza l’aggiunta dello zucchero, la forma di un muffin ricco di frutta. (clicca qui per la ricetta)

5 – Dolci per i bimbi | Semolino dolce

Variante del semolino dolce per farsi che i più piccoli ne apprezzino il contenuto. Nessuna aggiunta di zuccheri e tanta bontà al naturale. (clicca qui per la ricetta)

6 – Banana pancake

La variante più morbida della pancake, con soli 2 ingredienti potete preparare un pancake morbidissimo da gustare, pronto in 5 minuti per colazione. (clicca qui per la ricetta)

7 – Cheesecake al limone

Una cheesecake al limone super prelibata senza l’aggiunta di zucchero, una preparazione molto semplice da portare in tavola in pochi minuti. (clicca qui per la ricetta)

8 – Torta fit

Una torta ideale per chi fa una attività fisica a cadenza regolare senza zucchero e senza burro. (clicca qui per la ricetta)

9 – Torta allo yogurt

Una torta morbidissima allo yogurt per arricchire la vostra colazione o la vostra merenda senza zuccheri aggiunti. (clicca qui per la ricetta)

10 – Mini plumcake

Una versione mini del plumcake, la dose da mangiare a merenda oppure per una colazione ricca di bontà. (clicca qui per la ricetta)