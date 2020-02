La merenda per i più piccoli è davvero un pasto fondamentale per allietare i vostri bimbi in modo sano senza rinunciare al sapore dolce che di norma richiama la loro attenzione. In questo articolo potrete scoprire 2 merende per i più piccoli da fare in un batter d’occhio.

Vogliamo indicarvi 2 merende per i più piccoli molto originali, ricche di gusto e di sostanza. I protagonisti dei due pasti saranno il semolino e il must dei prodotti dolciari: il muffin! Stavolta però si tratterà di un muffin a dir poco speciale. Entrambe le preparazioni inoltre, sono sane poiché non prevedono l’aggiunta dello zucchero.

La merenda per i più piccoli | Il cruccio delle mamme

Molte volte ci capita di ritrovarci digiune di idee, demotivate e stanche, spesso provate da una cattiva giornata di lavoro. Nei momenti in cui il nostro mood non è certamente dei migliori viene meno anche la nostra fantasia quando si tratta di preparare delle merende sfiziose per i nostri figli.

Regalare ai bimbi un’alimentazione corretta ed equilibrata è essenziale per la loro educazione alimentare futura. Purtroppo molte mamme cadono nel tranello della merenda fuori casa che talvolta finisce per essere davvero deleteria, un tripudio di zuccheri!

Secondo la rivista online dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

La merenda consente di arrivare con equilibrio al pasto serale e riprendere una buona energia da spendere nelle restanti ore pomeridiane. Inoltre, contribuisce ad evitare il “piluccare” continuo di cibo tra un pasto e l’altro. Tra la merenda e la cena dovrebbero trascorrere almeno 3-4 ore per agevolare i processi digestivi ed evitare cali glicemici troppo alti. Non va quindi mai saltata né dimenticata – se si passa il pomeriggio fuori casa è bene prepararla prima di uscire e portarla con sé.

In realtà, con queste 2 merende, possiamo aiutare i nostri bambini alla giusta dose di energia, prelibatezza e alti principi nutritivi. Ci concentreremo oggi su due merende davvero speciali e sane da preparare in pochi minuti.

2 merende per i più piccoli | Muffin alla frutta RICETTA

Bandite le varie merendine confezionate, dedichiamoci a dei muffin belli e sani per i bimbi. Potete anticipare la preparazione dei muffin la domenica e trovarveli pronti per tutta la settimana (potete seguire ogni domenica il nostro menù settimanale per tutti gli altri pasti). Pronte, iniziamo?

Ingredienti (per 10 muffin)

400 g di polpa di mela oppure di polpa di banana

2 uova

340 g di farina di avena

Cacao amaro in polvere per decorare

Preparazione

Schiacciate la banana oppure grattuggiate la mela se l’avete preferita alla banana, potete sempre variare a settimane alternate, anche la pera si presta molto bene.

Unite tutti gli ingredienti in una ciotola fino ad ottenere un impasto denso ed omogeneo

Versate il composto in quegli stampi da muffin ( trovate qui uno stampo consigliato )

) Infornate per 15 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi

2 merende per i più piccoli | Semolino dolce RICETTA

Non solo salato, il semolino è possibile prepararlo anche in versione dolce senza l’aggiunta di zuccheri. Scopriamo come!

Ingredienti (Per 10 barattolini)

400 ml di qualsiasi bevanda vegetale a scelta senza aggiunta di zuccheri (avena, cocco, grano saraceno, soia, riso integrale)

6 cucchiai di semolino

3 mele

acqua quanto basta

Preparazione

Lavate e sbucciate le mele e tagliatele a dadini

Cuocete i dadini in un pentolino con acqua fino a coprirli del tutto per 15 minuti

Scaldate la bevanda vegetale scelta e unite il semolino piano piano mescolando energicamente come se stesse montando la panna, eviterete i grumi

Scolate i dadini di mela e frullateli, alcuni lasciateli a parte interi, se volte, per guarnire

Aggiungete i dadini frullati al semolino denso ed il gioco è fatto!

Evitare il più possibile, o quantomeno nell’alimentazione quotidiana, lo zucchero nei pasti consumati dai bimbi è sicuramente un atto d’amore, non per questo deve diventare una proibizione senza via di ritorno ma, limitare, sarà di sicuro un’ottima mossa per la salute e l’educazione alimentare dei vostri figli.