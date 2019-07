Ecco una rivisitazione del famoso cheescake al limone canadese per deliziare le tue papille gustative senza sensi di colpa, un dessert davvero perfetto.

Direttamente dal Canada, questa golosità ha sedotto molti paesi del mondo grazie alla sua alleanza tra il croccante e il fondente. La ricetta originale è stata reinventata per rendere questo dolce una delizia senza rimpianto, povera di zuccheri e grassi! Ecco la ricetta del cheesecake dietetico per un momento di piacere e cordialità.

Ricetta della cheesecake al limone dietetica

Fonte: iStock

Originaria del Canada francese, la cheesecake ha riacquistato consensi a New York. Popolare nel paese dello zio Sam, è composta da due strati: un livello cremoso su uno sfondo di biscotti sbriciolati. Questa ricetta rivisitata da vita ad un dolce che ti permette di non preoccuparti della tua linea perché questa ricetta non contiene né zucchero raffinato né grassi. Un vantaggio per i buongustai che desiderano godere delle molte virtù del limone.

I benefici del limone

Il limone è un alleato dellaa tua salute:

Per disintossicare il tuo corpo e promuovere la perdita di peso, il limone è un ottimo rimedio naturale. Deve queste proprietà dietetiche alla vitamina C presente negli agrumi. Ha un effetto riducente sul cortisolo, un ormone che promuove il deposito di grasso. Secondo le conclusioni di questo esperimento scientifico condotto in vivo, i flavonoidi, composti attivi degli agrumi, consentono di combattere l’obesità.

Limone, un eccezionale protettore del fegato:

Consumato al mattino dalle celebrità per le sue virtù disintossicanti, il limone è l’ideale per proteggere il tessuto epatico. Anche grazie alla presenza di vitamina C, gli agrumi sono una fonte di antiossidanti che combattono i radicali liberi responsabili delle malattie. È scientificamente provato: il consumo di limone protegge il nostro organo dai danni al fegato soprattutto in caso di ingestione di alcol. Tanti motivi sono ottimi per integrare gli agrumi più spesso nella nostra dieta.Fegato pieno di tossine, ecco come pulirlo con una ricetta al limone

Limone, un formidabile rimedio contro il raffreddore:

Raffreddori, influenza o infiammazione localizzata, possono essere neutralizzati dall’attività antinfiammatoria degli agrumi. Secondo questo studio, il frutto dell’albero di limone può ridurre significativamente la durata dei sintomi del raffreddore grazie alla vitamina C che contiene.

Ricetta dietetica cheesecake al limone

Goditi i benefici salutari del limone mentre delizia le tue papille gustative e i tuoi ospiti! Per godere al meglio degli effetti degli agrumi sulla tua salute, ti consigliamo di acquistare gli ingredienti di origine biologica.

Ingredienti:

Per la base:

-130 grammi di datteri

– 50 grammi di farina di cocco

– 70 grammi di farina di mandorle

– 20 grammi di sciroppo d’acero

Per la cheesecake:

-600 grammi di ricotta leggera

-20 grammi di sciroppo d’acero

– Succo di limone

– la scorza di un limone

– 1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Preparazione della base

– Mescolare i datteri e lo sciroppo d’acero in un frullatore

– Aggiungi la farina di mandorle e quella di cocco e mescola fino ad ottenere una pasta croccante.

– Riempi la base di uno stampo con questa miscela e lasciala raffreddare in frigorifero.

Preparazione della torta

– Mescolare ricotta, succo di limone, sciroppo d’acero, estratto di vaniglia e scorza di agrumi

– Metti questa miscela in una casseruola che porterai ad ebollizione

– Lasciare raffreddare per 30 minuti quindi versare sul biscotto

La torta deve essere posizionata per più di 2 ore in frigorifero prima di servirla.

Attenzione:

-Il consumo di limone non è raccomandato in caso di disturbi gastrici, renali o biliari e in caso di ustioni e ulcere gastriche. È anche da evitare in caso di allergia agli agrumi.

– Questo cheesecake non è raccomandato alle le persone con diabete a causa della presenza di zuccheri vegetali come datteri o sciroppo d’acero.

