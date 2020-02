Torta Fit alle Mele senza burro e zucchero | La ricetta per chi si allena

Torta Fit alle Mele senza burro e zucchero | La ricetta perfetta per chi si allena: senza burro, senza glutine e senza zucchero. Pronta in poco tempo per essere sempre al Top

Quando si parla di allenamento, sport si pensa subito ad una dieta bilanciata, povera di grassi e ricca di proteine. I dolci? Banditi! Ma non questa volta, oggi vi proponiamo una ricetta perfetta per chi si allena, da veri sportivi: la Torta Fit alle Mele senza burro e zucchero. Questa torta è ideale perché leggera, povera di grassi, senza zucchero, uova (anzi solo l’albume), senza burro e senza glutine. Quasi senza niente ma, vi assicuro, con tanto gusto, quello sì che è presente.

Facile da preparare, perfetta anche per tutta la famiglia, non solo per gli sportivi, ideale per colazione ma anche come snack prima di un allenamento (molto prima, mi raccomando)! Scopriamo la ricetta, gli ingredienti e il procedimento facile facile

Torta Fit alle Mele | La ricetta per gli sportivi

Un dolce light molto soffice e veloce, preparato senza zucchero, senza burro, senza olio e senza glutine.

Ah, dimenticavo! Non ci sono neanche i tuorli ma solo albumi!! Una torta senza niente (quasi) ma veramente speciale.

Un dolce così vi consente di fare una colazione super con pochissime calorie e zero sensi di colpa! La Torta Fit alle Mele si prepara in 10 minuti, veloce e pratica è proprio quello che vi serve per rimanere in forma senza rinunciare al gusto, per di più è super economica. Insomma è eccezionale, non trovate?

Ingredienti per 8 fette

90 g Albumi (circa 2 albumi)

125 g Yogurt alla frutta (albicocca o vaniglia)

90 g Farina di riso

60 g Miele

3 Mele rosse

q.b. Cannella in polvere

6 g Lievito in polvere per dolci

1 cucchiaio Cacao amaro in polvere

Procedimento | Come fare la Torta Fit alle Mele