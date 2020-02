Banana pancake | Ricetta senza zucchero

Beh questi pancakes ormai ci appaiono proprio ovunque, i social sono invasi da immagini che ritraggono colazioni da favola adornate da pancakes di tutti i tipi! Oggi ve ne sveliamo uno semplice semplice, da mettere a tavola in 5 minuti. Pronte per il banana pancake?

Ne vediamo almeno due al giorno, basta aprire Instagram ed eccoli quei pancakes cicciotti e prelibati arricchiti da sciroppi, creme, frutti rossi, un vero tripudio di bontà per i nostri palati! Ma noi vi regaliamo una versione di pancake diversa, priva di zucchero, di burro ma pur sempre ricca di gusto e salutare. Questa alternativa la pancake tradizionale vi stupirà perché oltre al sapore unico e dolce potrete utilizzare solo due ingredienti e prepararla con soli 5 minuti del vostro tempo. Scopriamola subito!

Da dove viene il pancake?

Ma lo sapevate che questo “dolce”, lo chiameremo così per la variante che tutte conoscete ma è possibile anche nella versione salata, viene dalla lontana Atene? Non solo i pancakes anche la cheesecake ha origini greche. Oggi tutte noi riconduciamo i pancakes al mondo anglosassone ma la storia ci dice molto di più…

Negli Stati Uniti l’accoppiata vincente è sicuramente pancake e sciroppo d’acero, ma possiamo dire che anche marmellate, miele, creme non ci stanno poi tanto male. Nel lontanissmo 500 A.C però, ci furono due veri e proprio protagonisti di questo tanto amato dolce.

Stiamo parlando di Cratino e Magnete, commediografi colleghi del famoso Aristofane che, diedero vita ad un dolce a base di acqua, olio e farina, cotto e dalla forma tonda e veniva servito proprio a colazione con un bel po’ di miele sopra.

Siamo quindi in Grecia e i pancakes venivano chiamati teganites o tagenites, questo nome si riferiva al tegame nel quale venivano preparati, non avevano certo il burro o il lievito ma loro origine parte da qui.La domanda, tuttavia, sorge spontanea: come ha fatto una focaccina dolce greca a trasformarsi in un dolce simbolo del mondo anglosassone?

Curiosità

Dalla Grecia si passa ai romani che velocemente si spazzolavano ogni ricetta o tradizione da altri popoli. I patrizi infatti gustavano le Alica Dolcia, la teganites greca impreziosita da spezie. I pancakes toccano via via anche la Russia, ma qui somigliano più alle crepes odierne (a tal proposito non potete perdervi le crepes di patata dolce!).

Beh i pancakes si diffondono in tutta l’Europa anche se manca ancora il lievito che verrà poi aggiunto dagli americani e che renderà il dolce più morbidoso. Oggi il classico pancakes si prepara con latte, farina, burro, uova, zucchero e lievito. Il tutto mescolato bene fino ad ottenere un composto liquido ma non troppo.

I tanti ingredienti aggiunti alla preparazione scarna originaria greca fanno sì che questo dolce venga ritenuto l’ospite d’onore di eventi speciali e ricorrenze come nel giorno che anticipa l’inizio della Quaresima (Il nostro Martedì Grasso). Attualmente, in UK, in Irlanda c’è il Pancake Day, giornata a tema pancake prima dell’inizio del digiuno in vista della Pasqua. Pronte per una ricetta ancora diversa e super nutriente del pancake?

Banana Pancake | Ricetta super veloce e sana!

Qui non abbiamo glutine, non abbiamo latte, non abbiamo zucchero, non abbiamo burro udite udite non abbiamo farina! Diamo il via ai pancakes con soli banana e uova.

Ingredienti

1 uovo

3 albumi

1 banana

Cannella quanta ne preferite

Olio extra vergine d’oliva (per ungere la padella)

Preparazione

Via a tutti gli ingredienti nel mixer, ungete la padella con olio, e partite con due cucchiai di composto a pancake, mettete un coperchio sulla padella e mantenete la fiamma bassa. Appena vedete sul pancake bollicine in superficie potete cambiare lato. A cottura ultimata potete guarnire con tutto ciò che più vi piace.

Sono così versatili che potete servirli in mille modi diversi, guarnirli con frutta secca, crema di proteine, topping, sciroppo d’acero o d’agave.