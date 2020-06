Chi è solito mangiare fragole non crederà ai suoi occhi dopo aver visto questo video. Le fragole infatti sono un frutto da lavare in modo accurato prima del consumo, ma in che modo?

Chi non ne va pazza? Le fragole sono il must della bella stagione, un frutto che utilizziamo spessissimo per molte preparazioni dolci, fresche e veloci. Lavarle in maniera corretta prima del consumo è essenziale per salvaguardare la salute. Avete mai provato ad immergerle in acqua e sale? Rimarrete a bocca aperta.

Le fragole e i loro benefici

Fragole sono un cibo brucia grassi e possiedono molteplici proprietà per il nostro benessere e la nostra salute. Sfruttare le fragole nella dieta quotidiana estremamente semplice e possiamo farlo in modo naturale. Esse, attivano il metabolismo, riescono a proteggere i denti, contrastano la cellulite, l’ipertensione e anche l’invecchiamento.

Fragola contiene infatti degli elementi nutritivi molto importanti come una cospicua quantità di acidi organici e flavonoidi antiossidanti, calcio, magnesio, vitamina C, potassio. Guarda il dimagrimento le fragole riescono a contrastare tutte quelle infiammazioni che impediscono ai nostri ormoni di stimolare e incrementare il dimagrimento. Grazie alle fragole l’ormone che viene più sollecitato, che si chiama adiponectina, può stimolare il metabolismo e ridurre anche il nostro senso di fame.

Le fragole, non solo riescono a sostenere il nostro regime alimentare quotidiano o un eventuale dieta dimagrante, fanno bene anche al cervello. Riescono ad agevolare un meccanismo naturale che porta il cervello ad eliminare sostanze tossiche.

Qualcosa che non ti aspetti | Cosa accade alle fragole in acqua calda salata? -VIDEO-

Quando la stagione estiva è alle porte le fragole sono certamente un frutto molto consumato nelle famiglie. La fragola possiede innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo ed inoltre risulta essere molto versatile per tantissime preparazioni fresche. Momento in cui ci accingiamo a mangiarle cerchiamo sempre di pulirle in maniera accurata, molte di noi infatti tendono a lasciarle in acqua e bicarbonato per un tempo sufficiente da eliminare le scorie in eccesso.

Non molti giorni fa però è apparso su Tik Tok un fatto molto curioso. Krista Torres, una giornalista di BuzzFeed ha sperimentato una nuova tecnica di lavaggio fragole che ha destato non poca sorpresa da parte degli utenti.

La giornalista, come potete notare nel video, ha immerso le fragole a bagno in acqua a temperatura ambiente con cinque cucchiai di sale e dopo 30 minuti si è accorta che nell’acqua galleggiavano degli insetti e che, alcuni piccoli vermi, fuoriuscivano dalle fragole stesse.

Ma cosa sono in realtà? Sono dei tipici moscerini della frutta che si muovono anche all’interno di altri frutti rossi e non recano nessun tipo di pericolo alla nostra salute.