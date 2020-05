Il nero che a volte ci rassicura… A qualcuna sta bene, ad altre meno, per molte donne il nero è il colore rifugio. È proprio l’idea del nero come rinuncia alla scelta poiché è un colore elegante e di grande personalità ma talvolta può sembrare una paura del colore. Le quattro stagioni Partendo dai colori del mix pelle-occhi-capelli (il colore naturale, non le colorazioni artificiali), le persone si suddividono in quattro tipologie cromatiche che, convenzionalmente, rimandano alle quattro stagioni. Il nome richiama i colori della natura nei diversi periodi dell’anno. Inverno Occhi scuri e pelle chiara. A questa tipologia appartengono tutte quelle donne dai capelli neri, scuri su pelle o scura anch’essa oppure molto chiara con i capelli che vanno dal marrone al nero e se sono biondi hanno comunque una sfumatura più fredda come il biondo platino o il cenere. Gli occhi sono sempre in netto contrasto con il colore dei capelli quindi possono essere o molto scuri o molto chiari quindi azzurri o verdi. Colori amici: il colore degli abiti che regge il nero è sicuramente un blu più profondo un grigio antracite o il ghiaccio degli accessori. Via libera alle sfumature fredde e brillanti del rosso e del verde e le fantasie che possiedono forti contrasti come anche i pois in bianche e nero e le righe marinare. Colori nemici: i colori che non si sposano con carnagione colore di capelli ed occhi sono sicuramente quelli della terra come il marrone il beige o l’arancio. Estate Capelli biondi e occhi azzurri. Non sono i colori caldi che caratterizzano la donna estate ma tutte le tonalità lunari infatti rientrano in questa categoria i colori freddi e delicati la carnagione chiarissima luminosa e fredda e i capelli possono essere biondo o biondo cenere o castano chiaro e gli occhi di una delle tante sfumature di azzurro, ceruleo e grigio, ma anche verdi o color nocciola tendente al verde. SULLO STESSO ARGOMENTO: La corretta posizione degli alimenti nel forno: a ogni piano il suo Colori amici: bene le tonalità pastello, cipria te e madre per late. I grigi madreperla e tortora e i blu avio e lavagna fanno da base ma il miglior alleato è il rosa. Colori nemici: sono quelli più vibranti e dai toni caldi, a base aranciata.

Autunno

Capelli castani e occhi nocciola. Appartiene a questa stagione chi ha una carnagione dai toni caldi e un incarnato scuro quasi olivastro. I capelli sono castani, Rossi, biondi, con riflessi dorati o ramati. Gli occhi sono verdi o castani, scuri ma con riflessi ambrati.

Colori amici: la base di ogni look dovrebbe essere costruita con toni della terra come cammello, testa di moro e terracotta. Via a tutti i gialli caldi e solari non che i rossi sono buoni alleati.

Colori nemici: i nemici sono i colori freddi come il blu e il grigio cupi, in primis il nero. Sono sconsigliate anche le tinte pastello come il rosa confetto.

Primavera

Le tinte dei capelli sono più calde e quelle della pelle più rosate. La pelle chiara ettaro le tonalità dell’avorio, del pesca, del beige dorato. I capelli sono biondi, castano chiaro o rossi, gli occhi azzurri, verdi con pagliuzze dorate o castani tendenti al verde.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Piante da interni che migliorano la qualità dell’aria

Colori amici: i colori base possono essere il cammello albicocca, l’oro rosa, oppure il blu ma non freddo.