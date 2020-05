Trono Over: Enzo Capo provoca Pamela | Lei: “Manco quando ero incinta!”

Trono Over | Enzo Capo e Pamela Barretta continuano a litigare sui rispettivi profili Instagram dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne.

Al Trono Over, purtroppo, non erano riusciti a trovare un punto d’incontro Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due, nonostante lei abbia dichiarato di essere ancora innamorata di lui, hanno deciso di dirsi addio in maniera definitiva ma sui rispettivi profili Instagram continuano a dirsene di tutti i colori. Che cosa è successo questa volta?

Il cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso nelle stories del social una foto che lo ritrae in compagnia di una ragazza. Fin qui non c’è assolutamente niente di male, peccato che la ragazza in questione, quella ritratta in foto, abbia lasciato anche un messaggio rivolto contro Pamela. Messaggio che ovviamente non è sfuggito alla dama, che ha subito replicato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Sirius come Sara Affi Fella: la segnalazione

Che cosa ha scritto? La giovane accompagnatrice di Enzo, di recente lui ha dimenticato Pamela con un’altra, ha scritto una frecciatina alla dama, prendendola in giro per i suoi anni.

“Confermo, ad Enzo piacciono soltanto le ragazze di 20 anni” ha scritto la giovane e la risposta della dama, come anticipato, non è tardata ad arrivare.

Ormai sembra chiaro che i due non abbiano nessuna intenzione di tornare insieme: è guerra tra Enzo Capo e Pamela Barretta dopo il Trono Over.

Pamela Barretta del Trono Over replica alla provocazione di Enzo Capo: “Fate ridere”

Pamela Barretta, come anticipato, ha prontamente replicato alla giovane amica di Enzo Capo di Uomini e Donne, condividendo uno scatto su Instagram che mostra il suo fisico impeccabile. La dama, ovviamente, ha accompagnato la foto con una scritta in cui risponde alla provocazione ricevuta. Che cosa ha detto?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gemma Galgani scrive a Giordana Angi dopo Amici: “Grazie per aver …”

“Voglio ricordarvi che quando mi lanciate frecciatine del tipo: ‘per lui soltanto le giovani (perché effettivamente sì, avete 20 anni) mi fate soltanto ridere” ha scritto Pamela Barretta su Instagram, che ha duramente discusso con Enzo Capo durante l’ultima puntata in cui sono stati ospiti. “Anche perché vorrei farvi notare che io quel fisico nemmeno quando ero incinta l’ho mai avuto” ha concluso la dama. “Saluti dalla vecchia!” ha aggiunto.

Tra Pamela Barretta ed Enzo Capo dopo Uomini e Donne, purtroppo, non sembra tornerà il sereno.