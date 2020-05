Enzo Capo e Pamela Barretta litigano ancora a Uomini e Donne dopo le frecciatine al veleno che si sono scambiati sui social: “da oscar”.

Scintille tra Enzo Capo e Pamela Barretta nello studio di Uomini e Donne. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over tornano a confrontarsi nello studio della trasmissione che ha permesso la nascita del loro amore. Tra i due, la storia è finita, ma tra i due sembrano esserci ancora delle vecchie questioni da risolvere.

Enzo Capo e Pamela Barretta: scintille a Uomini e Donne

La storia d’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta è ormai finita. I due, tuttavia, continuano a confrontarsi nello studio di Uomini e Donne dove si sono incontrati e innamorati. Se Pamela sembrava disposta a tornare con Enzo, quest’ultimo ha ammesso di non riuscire a passare oltre determinate cose che sarebbero accaduti tra i due.

Enzo che è stato stroncato sul we, sui social, ha lanciato una frecciatina a Pamela Barretta. Enzo, infatti, ha pubblicato una storia in cui ha pubblicato l’immagine della statuetta degli Oscar con il sottofondo della canzone dei Queen “We are the champions” come fa sapere il sito Isa e Chia.

La replica di Pamela non si è fatta attendere. “Mi dispiace caro, ma non ho mai studiato recitazione in vita mia. Della serie, i panni sporchi si lavano in casa da che pulpito. Predichi bene, ma razzoli male. L’Oscar lo darei a te. Saluti”, ha scritto invece la Barretta sempre sui social.

Tra Enzo e Pamela, dunque, non sembrano esserci molte possibilità per un ritorno di fiamma. La storia, dopo mesi, dunque, è definitivamente finita?