Giovanni Ciacci vittima di omofobia su Instagram: “Voglio denunciare!”

Giovanni Ciacci sul suo profilo Instagram ha denunciato di essere stato vittima di omofobia. L’opinionista di Barbara d’Urso è pronto a denunciare il tutto attraverso gli organi competenti.

Giovanni Ciacci ha denunciato sul suo profilo Instagram di essere stato vittima di omofobia. Un utente della rete, infatti, lo ha contattato scrivendogli dei messaggi decisamente poco carini, che andavano a mirare la sua sessualità.

L’opinionista di Barbara d’Urso ha pubblicato il tutto in rete, informando i suoi fedeli sostenitori che ha tutta l’intenzione di voler denunciare l’accaduto a chi di competenza. In quanto è inammissibile che nel 2020 le persone omosessuali vengano minacciate soltanto perché innamorati di persone del loro stesso sesso.

“Questo è un altro idiota che nei prossimi giorni verrà denunciato” ha rivelato l’opinionista di Barbara d’Urso, che non molto tempo fa a Live ha preso in giro Taylor Mega. “Mi rivolgerò direttamente alla polizia postale” ha concluso Giovanni Ciacci, vittima di omofobia.

Giovanni Ciacci denuncia un atto di omofobia: interviene l’avvocato

Giovanni Ciacci, come anticipato, ha deciso di non sorvolare sulla questione ma di agire per vie legali e di punire colui che senza alcun motivo lo ha contattato privatamente soltanto per insultarlo per i suoi gusti sessuali.

L’opinionista di Barbara d’Urso, dopo aver pubblicato il tutto sui social, è stato raggiungo da un avvocato che ha intenzione di sposare questa sua battaglia contro l’omofobia, al fine di evitare che episodi del genere non accadano più.

“Avvocato” ha esordito l’opinionista di Barbara d’Urso su Instagram, che non molto tempo fa pare aver discusso con Cristiano Malgioglio. “Dobbiamo scendere in campo e chiedere all’istituzioni di trovare una soluzione” ha concluso lo stylist sui social.

Non è la prima volta purtroppo che Giovanni Ciacci riceve messaggi del genere. Per questo motivo ha scelto di passare all’azione e di denunciare il tutto.