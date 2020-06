Giulia De Lellis e Gemma Galgani sfidano Mara Venier? Il retroscena

Giulia De Lellis e Gemma Galgani, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, sono pronte a sfidare Mara Venier con la sua vincente Domenica In? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni sul loro nuovo progetto in tv.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani sono note, e amate, dal pubblico del piccolo schermo grazie alla loro esperienza a Uomini e Donne. Le due, come più volte si è parlato nel corso dei mesi, sono state scelte da Mediaset per guidare un nuovo progetto televisivo, ma a causa dell’emergenza del coronavirus, che ha fatto slittare tutti i programmi tv, non se n’è saputo più nulla.

Il portale Bubino Blog nelle scorse ore però ha annunciato che a Davide Maggio è arrivata voce che durante il corso della nuova stagione potrebbe debuttare sul piccolo schermo un nuovo programma: Giortì.

Il popolo della rete più attento, infatti, ricorderà che questo era il nome del progetto presentato dalle due beniamine di Maria De Filippi sul web.

Fin qui nulla di male, anzi è una notizia positiva che il progetto riesca finalmente a prendere vita. Anche se il portale ha rivelato che il programma potrebbe essere collocato durante la domenica pomeriggio, prima dell’appuntamento di Barbara d’Urso con Domenica Live andandosi così a scontrare direttamente con Mara Venier e Domenica In, che ormai da anni vince la sfida televisiva collezionando veri e propri ascolti record.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani sfideranno Mara Venier? L’esperta di tendenze, tra l’altro il suo Andrea Damante si è incontrato con Ignazio Moser quando lei non c’era, e la dama del Trono Over di canale 5 riusciranno a catturare l’interesse del pubblico?

Gemma Galgani e Giulia De Lellis insieme in Giortì: il nuovo progetto di Mediaset

Gemma Galgani e Giulia De Lellis, come anticipato, sono state scelte da Mediaset per questo nuovo progetto televisivo dal nome Giortì, ma in cosa consiste il programma che vedrà le due beniamine del pubblico di Uomini e Donne riunite?

Giortì, il programma di Giulia De Lellis e Gemma Galgani, tra l’altro lei è stata criticata dai suoi ex Giorgio Manetti e Juan Luis Ciano, parlerà di feste e di amore.

Le due, infatti, sveleranno tutti i retroscena delle feste più belle. Compresi i ricevimenti dei matrimoni, dove faranno raccontare agli sposi com’è nata la loro storia d’amore che li ha spinti all’altare.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani saranno in grado di soddisfare le aspettative del pubblico di canale 5? Staremo a vedere come questa insolita coppia lavorerà nel ruolo inedito di conduttrici tv.