E’ vero che il pane o, più in generale, mangiare integrale aiuta a perdere peso? Ce lo svela la nutrizionista via Instagram.

Voglio perdere peso, che cosa dovrei mangiare? Noi donne ce lo chiediamo spesso, in cerca di alimenti miracolosi che ci aiutino nella missione più ardua.

Peccato però che spesso sull’argomento elaboriamo o veniamo a contatto con convinzioni errate: cibi demonizzati ingiustamente e altri esaltati senza alcuna reale motivazione divengono così la base della nostra alimentazione. Nel migliore dei casi non otteniamo il risultato voluto, nel peggiore finiamo per nuocere alla nostra salute senza nemmeno accorgercene.

Come stare allora alla larga da simili pericoli? In primo luogo, naturalmente, rivolgendosi a un esperto e poi cercando di informarsi al meglio.

Anche noi vogliamo aiutarvi in ciò e così oggi cerchiamo di scardinare proprio uno di questi falsi miti: mangiare integrale aiuta veramente a dimagrire?

Mangiare integrale aiuta a perdere peso?

Perché un prodotto viene inserito in una dieta? Rispondere a questa domanda è il primo passo per comprendere che cosa siano realmente i prodotti integrali e quale è la loro funzione.

Quando ci si reca da un nutrizionista o altri esperti di alimentazione non si richiede solo un piano alimentare per perdere peso ma anche una rieducazione alimentare, un modo per scoprire che cosa serve realmente al nostro corpo e alla nostra vita.

La funzione dei prodotti integrali non è dunque quella di far dimagrire ma ciò non vuol dire che non abbiano un ruolo diverso e altrettanto importante.

Gli alimenti integrali sono preferibili (e nemmeno sempre) ma per i motivi che adesso vi illustreremo con l’aiuto della dottoressa Fernanda Lisa Scala, biologa nutrizionista per professione e food blogger per passione. Il suo discorso parte proprio dalla foto che potete vedere qua sopra.

“Il prodotto integrale non fa dimagrire! 😅

Troppe volte mi sono trovata di fronte al viso sorpreso di chi non riusciva a capire come, pur consumando prodotti integrali, non riuscisse a perdere peso ❤️ Fermi tutti, qui c’è troppa confusione!

Noi professionisti del settore (medici, nutrizionisti e dietisti) consigliamo, laddove possibile, il consumo del prodotto integrale non certamente perché questo possegga la capacità di agire sul grasso corporeo! 😉

Spesso ci si dimentica che il nostro dovrebbe essere prima di tutto un lavoro di rieducazione alimentare, e non semplicemente un compilatore di piani alimentari per problemi di peso o problemi clinici ❤️ Consigliare quindi il consumo di prodotti di tipo integrale, apporta tantissimo valore all’alimentazione giornaliera in termini di nutrienti e proprietà ❤️ questa è la differenza 😊

Eh si certo, i prodotti integrali presentano un indice glicemico differente, ma questo fa la differenza laddove sono presenti specifici dismetabolismi e condizioni cliniche, non certo come elemento principale per perdere peso 😉”

“Anzi, vi dirò di più, se soffrite di colon irritabile, diverticolite e colite, i prodotti integrali é meglio consumarli con grande parsimonia, al fine di non aggravare ulteriormente la specifica condizione 😊

Quindi ripetiamo tutti insieme “il prodotto integrale non fa dimagrire”… Quello che conta nella maggior parte dei casi è sempre e solo la valutazione del proprio fabbisogno energetico😍

Ci siamo convinti, vero? 😘”

Una nuova lezione dunque da imparare e un’altra che si riconferma nuovamente: la nostra alimentazione si basa spesso su una serie di credenze errate o falsi miti da sfatare.

Quello delle proprietà dimagranti dei prodotti integrali è uno di questi e oggi, con l’aiuto della dottoressa, speriamo di averlo sfatato una volta per tutte.