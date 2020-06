Francesco Sarcina | Contro Clizia Incorvaia: “Contavano solo i like”

Francesco Sarcina ha parlato (di nuovo) di Clizia Incorvaia e del suo discutibile rapporto con i social: rivelazioni imbarazzanti.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia non si sono lasciati nel migliore dei modi. Mentre lui è stato accusato dalla ex moglie di tradimento e di aver chiesto materiale pornografico alle sue fan, Francesco ha sempre recitato la parte della vittima.

Come in molti ricorderanno, il frontman de Le Vibrazioni accusò la sua ex moglie di averlo tradito nientemeno che con il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio.

Le accuse che coinvolsero anche il famosissimo attore dagli occhi azzurri portarono a galla diversi dettagli piccanti e addirittura scabrosi in merito alle relazioni della coppia.

La Incorvaia accusò Sarcina di aver inventato il tradimento con Scamarcio e di aver ingigantito un semplice bacio, inoltre affermò di aver beccato suo marito nudo in cucina intento a prendere un caffè con una donna che Clizia non aveva mai visto.

Con Clizia che ha finalmente ritrovato l’amore tra le braccia di Paolo Ciavarro la questione sembrava archiviata per sempre, ma evidentemente Sarcina ha ancora qualcosa da dire: il cantante ha parlato dell’insana relazione tra Clizia e i social network in un’intervista radiofonica.

Francesco Sarcina: “Vivevo una vita dove tutto era basato sui like”

Se Clizia Incorvaia ha lamentato di aver dovuto crescere una bambina da sola, a causa delle prolungate assenza di Sarcina, anche quest’ultimo ha diverse lamentele da fare in merito alla sua vita matrimoniale.

L’occasione per tornare a parlare di Clizia e nata nel momento in cui i conduttori de I Lunatici hanno chiesto a Francesco Sarcina quali fossero i suoi rapporti con i social network.

Francesco ha immediatamente fatto riferimento agli aspetti negativi della dipendenza da social. A quanto pare, infatti, il cantante avrebbe sofferto moltissimo l’idea di vivere una vita in funzione dei like, cioè di quei like che sua moglie (influencer di mestiere) aveva il “dovere” di raccogliere a ogni post.

“I like creano dipendenza” ha commentato amaramente Sarcina. “Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove tutto era basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”.

Secondo il cantante, infatti, i social sono un’arma a doppio taglio e, dal suo punto di vista, è bene mantenere una posizione equilibrata rispetto al loro utilizzo. “Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei. […] Ogni tanto mi piace far vedere i cavoli miei. A volte sì, a volte no” ha spiegato, riferendosi evidentemente al fatto che quando si trascorre la vita accanto a un’influencer ci si deve rassegnare all’idea che ogni momento e ogni piccolo avvenimento della giornata deve essere raccontato e condiviso per ottenere like.

Naturalmente, la discussione ha portato anche a toccare un argomento scottante: Francesco Sarcina ha davvero utilizzato i social per ottenere fotografie pornografiche dalle sue fan e per organizzare con loro incontri sessuali? Durante la sua intervista a I Lunatici Sarcina è stato molto abile nell’evitare l’argomento, limitandosi ad affermare: “L’ormone scatenato che l’ho già di mio. I social sono un’illusione da questo punto di vista. Sono molto animale da questo punto di vista, ho bisogno di sentire l’odore, l’energia. Non è importante che una donna sia una fotomodella, l’importante è che la persona sia bella dentro”.

Se quello che ha detto Clizia in più di un’occasione fosse vero, forse le fotografie di nudo servivano a Sarcina a guardare quanto “belle dentro” fossero le sue fan.