Adriana Volpe | “L’esperienza più bella? Essere mamma di Gisele”

Adriana Volpe in questo momento è all’apice del successo, ma si vede ancora principalmente come una mamma.

È stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello VIP, è stata a un passo dall’entrare in Mediaset dopo il suo difficile addio alla RAI a causa del terribile rapporto con Giancarlo Magalli e ora ha un programma tutto suo.

Adriana Volpe potrebbe ritenersi estremamente soddisfatta come donna e come professionista, eppure in una lunga intervista rilasciata di recente ha parlato di se stessa principalmente come una donna nata per fare la madre.

Adriana Volpe: “Gisele ha dato senso alla mia vita”

Adriana è mamma di una bambina, Gisele, nata dal secondo matrimonio, quello con l’imprenditore Roberto Parli. Gisele è nata nel 2011 e, da allora, ha riempito la vita di Adriana.

“Gisele ha dato un senso alla mia vita e ai miei sacrifici, ha dato una continuità a quello che faccio. Avere la fortuna di essere mamma ti fa vedere il mondo con occhi diversi” ha dichiarato.

C’è da dire che Adriana si fida moltissimo del proprio istinto e non ama affidarsi a “ricette precostituite” o a “formule magiche” da applicare a qualsiasi bambino a prescindere dalla sua individualità. “Fare la mamma è la cosa che mi viene più naturale” ha spiegato la conduttrice. “Nessuno sa esattamente come bisogna fare, perché non c’è un decalogo, e anche se ci fosse, ogni mamma è diversa e conosce il proprio figlio meglio di chiunque altro.”

Definendosi una “mamma coccolona”, Adriana ha spiegato di cercare moltissimo il contatto fisico con la sua bambina, addirittura di prenderla in braccio di tanto in tanto anche se ormai è diventata grande. Anche questo “rito” è fondamentale nella formazione della vita affettiva di un bambino e gli darà moltissimo equilibrio nel corso della vita adulta.

Essendo una donna in carriera, Adriana si è trovata spesso in passato a dover scegliere tra i suoi doveri di madre e quelli di professionista. Uno dei grandi traguardi della sua vita professionale in questo momento, ha raccontato, è quello di avere impegni che possono essere facilmente conciliati con la gestione della bambina. “La mattina la accompagnerò a scuola, farò la mia diretta e, finendo alle 14.00, riuscirò anche a essere presente all’uscita. Sarò pronta a fare i compiti con lei o a portarla alle attività sportive” ha raccontato con soddisfazione la presentatrice.

La vita familiare di Adriana, quindi, sembra andare a gonfie vele. Il “rapporto particolare” con Andrea Denver sarebbe infatti una questione del passato e anche il marito della Volpe, Roberto Parli, sembra aver finalmente avuto occasione di parlare a tu per tu con il modello.

I due si sono incontrati nel corso di una festa privata a casa di Fabio Testi: l’ex gieffino ha voluto riunire tutti i concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello per celebrare degnamente la fine dell’edizione.

La tradizionale festa di fine edizione quest’anno era stata bloccata dalle misure di sicurezza per la pandemia di Coronavirus che, all’epoca della vittoria di Paola Di Benedetto, era ancora al suo culmine.

Tra le altre cose, proprio a causa delle distanze di sicurezza che era strettamente necessario mantenere all’epoca della sua uscita dalla casa, la Volpe non ha nemmeno potuto abbracciare la sua bambina: fu un momento difficilissimo.

Dopo che l’emergenza è rientrata, gli ex gieffini si sono reincontrati e hanno portato con sé anche i propri “congiunti”: è stata questa l’occasione di Roberto Parli di avere una discussione a tu per tu con Andrea Denver. Di cosa hanno parlato? Del più e del meno, e Parli ha definito lo scambio di battute come una “conversazione simpatica”. Lo scandalo è stato, quindi, definitivamente messo a tacere e le ipotesi su una eventuale separazione di Adriana Volpe sono ormai parte del passato.