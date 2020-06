Dieci buoni motivi per passare dall’amicizia all’amore

Vuoi fare il grande passo ma hai paura che non funzioni? Ecco dieci buoni motivi che ti faranno desiderare di passare dall’amicizia all’amore.

Siete amici da tanto tempo ma il vostro rapporto sembra stia evolvendo. Se ti stai chiedendo se cedere al richiamo dell’amore possa rovinare il vostro rapporto, abbiamo per te 10 buoni motivi per convincerti a lasciarti andare.

Innamorarsi di un amico, ecco perchè è un bene

Che si tratti del tuo migliore amico, di un amico d’infanzia o di una persona conosciuta di recente, l’amore è un sentimento che ti sorprende e ti coglie all’improvviso. Così a vote capita che quello che hai sempre considerato solo un amico improvvisamente sembra rappresentare molto di più per te. E’ sempre stato li, lo hai avuto vicino, avete riso e scherzato insieme, vi siete sostenuti, cosigliati e coperti le spalle per anni senza mai accorgervi che cupido vegliava su di voi.

Ora però una domanda sorge spontaneea? Trasformare l’amore in amicizia è una buona idea? Se ti stai ponendo questa domanda ecco dieci buoni motivi che rispondono affermativamente al tuo dubbio.

1/Avete lo stesso gruppo di amici

Nientesforzi per farti piacere dai suoi amici, non devi togliere tempo ad attenzioni ai tuoi amici per intergrarti coin i suoi e viceversa dal momento che sono gli stessi e li conosci già a memoria! I vostri amici saranno entusiasti di vivere questa esperienza con voi.

2/Tra di voi regna la fiducia

Quando approfondisci una conoscenza con una persona che ignori, sai bene che fidarsi all’inizio è difficile. Ci vuole il tempo che ci vuole per conoscervi e fidarvi l’un l’altro! Un risparmio di tempo enorme se lui è il tuo amico! Iniziereste subito una relazione basata sulla fiducia.

3/Ti conosce come le sue tasche

Uscire con un amico ha molti vantaggi, uno dei più gratificanti è che ti conosce a memoria! Sa già chi sei, come prenderti, quali sono i tuoi difetti e ti accetta. Con lui puoi serenamente essere te stessa, tanto se provi a nscondergli qualcosa lui lo capisce subito, inoltre ha il potere di leggere la tua mente e di essere lì quando necessario. Cosa potresti volere di più?

4/Conosci già la sua famiglia

Incontrare la famiglia dell’altro è stressante per tutte le coppie. Conoscere la sua famiglia è un vantaggio, anche qui nessuno sforzo per compiacerli, a meno che, ovviamente, non ti odino già … Tutto quello che devi fare è organizzare una cena e stappare lo champagne per festeggiare.

5/La vostra complicità è innegabile

Quando presenti una persona a qualcuno tutti si chiedono, compresa tu e lui, chissà come andrà e se c’è complicità. Chi vi conosce sa già cosa aspettarsi…Condividete lo stesso umorismo e ridete delle stesse battute, siete già complici. Gli interrogativi vengono rimpiazzati dal buon augurio.

6/Conosci già tutti i suoi difetti



Un altro buon motivo per passare dall’amicizia all’amoreè che non corri il rischio di avere brutte sorprese per via dei suoi difetti. Magari pensavi che fosse perfetto invecescopri che è disordinato, goffo, maniacale o geloso … insomma una vera delusione che puoi benissimo evitarti quando sai già cosa aspettarti. La stessa cosa è per lui, a meno che tu non non abbia abilmente recitato con tutti.

7/Nessun tabù

Con lui ti sentirai subito a tuo agio! Potrete parlare di intimità, desideri, fantasie sessuali… insomma avrete già affrontato questi discorsi in modo amichevole, inoltre la vostra confidenzialità vi permette di non sentirvi mai a disagio. Puoi esprimerti liberamente senza paura di essere giudicata. Puoi condividere TUTTO, un’ottima notizia, vero?

8/Condividete gli stessi interessi

Gliopposti si attraggono fino ad un certo punto! Avviare una relazione amorosa con un amico è un buon modo per evitare di avere una relazione con qualcuno che non condivide gli stessi interessi. Questo è importante! Che si tratti di sport, letteratura, cinema o viaggi, è importante condividere qualcosa affinché la coppia funzioni.

9/Ti ha già visto senza trucco



Svegliarti accanto a qualcuno ti ha sempre stressato? Effettivamente quando si è coricato con te il giorno prima tu eri impeccabile, trucco, capelli, vestiti, sembravi una diva di Hollywood. Al risveglio non siamo quasi mai il top, soprattutto se non abbiamo avuto modo di struccarci. Capelli arruffati, occhi da panda e occhiaie ti mettono l’ansia? La parte migliore dell’uscire con un tuo caro amico è che ti ha vista da ogni angolazione: stanca, al top, truccata, in pigiama … Non c’è motivo quindi di essereansiosa.

10/Finalmente puoi goderti il ​​suo corpo da sogno

Il suo corpo muscoloso e il suo odore ti hanno sempre fatto sognare? Ora puoi godertelo appieno e come ritieni opportuno. La fantasia diventerà realtà: abbastanza per aumentare la temperatura …

