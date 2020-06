Uomini e Donne | Sammy come Giorgio Manetti? Parla Gemma Galgani

Uomini e Donne | Gemma Galgani, indiscussa protagonista del Trono Over, si è sbilanciata sul fidanzato di Giovanna Abate, Sammy Hassan, paragonandolo al suo ex compagno Giorgio Manetti.

Gemma Galgani, recentemente intervistata dal settimanale dedicato a Uomini e Donne, si è lasciata andare in merito a qualche considerazione sul fidanzato di Giovanna Abate, Sammy Hassan.

La protagonista indiscussa del Trono Over ha paragonato quest’ultimo al suo ex fidanzato Giorgio Manetti, Il Gabbiano, confidando che molti dei suoi modi di fare le ricordano proprio lui, l’uomo che per anni le rubò il cuore.

“Sammy mi ricorda tantissimo Giorgio, il mio ex fidanzato conosciuto al Trono Over” ha ammesso la dama, che è stata proprio criticata da quest’ultimo e da Juan Luis Ciano. “Lui sa come far tribolare una donna” ha aggiunto la Galgani. “Anche il loro viversi quest’amore a distanza, non fa altro che ricordarmi la storia che avevamo io e Giorgio” ha concluso la dama.

Gemma Galgani ha paragonato Sammy Hassan a Giorgio Manetti, chissà cosa ne penserà il cavaliere di questo insolito paragone.

Gemma Galgani difende Sammy Hassan dopo Uomini e Donne: “Voleva solo la sua attenzione”

Gemma Galgani, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto anche a difendere Sammy Hassan dopo Uomini e Donne, visto che quest’ultimo non è stato ben visto da una buona fetta del pubblico da casa che ha giudicato i suoi modi fin troppo arrogante.

Anche Nicola Vivarelli, attuale conoscente della dama, è sembrato pensarla in questo modo, ma a lei lo ha difeso ugualmente a spada tratta.

“Io credo nella sua buona fede, tant’è che l’ho difeso anche con Nicola” ha ricordato Gemma Galgani su Sammy Hassan. “In una delle ultime puntate, lui fece è un gesto molto plateale ma io avevo compreso che il suo scopo era soltanto quello di attirare l’attenzione di Giovanna” ha ammesso la dama, tra l’altro Nicola ha smentito la loro presunta crisi. “Tutto qui” ha concluso.

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne sembra avere decisamente le idee chiare, così come le ha sul suo rapporto con Nicola Vivarelli che prosegue a gonfie vele anche a telecamere spente.