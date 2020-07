Grande Fratello Vip | Tommaso Zorzi nel cast di Signorini: l’annuncio

Grande Fratello Vip | Secondo il portale di Davide Maggio, Tommaso Zorzi è il primo concorrente uomo scelto dal conduttore Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dal mese di settembre, salvo imprevisti, con un’edizione nuova di zecca.

Nonostante Alfonso Signorini, riconfermato nel ruolo di conduttore e non più di opinionista, non si sia mai sbilanciato sui nomi del cast ma soltanto sulla sua qualità, in rete continuano a spuntare numerose indiscrezioni riguardanti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Tra questi, nelle scorse ore, è spuntato anche Tommaso Zorzi, noto influencer.

A lanciare la notizia ci ha pensato il portale Davide Maggio, che ha annunciato il primo concorrente uomo di quest’edizione.

“Il cast della quinta edizione inizia a prendere forma” esordisce il comunicato. “Davide Maggio è in grado di rivelare in anteprima il nome del primo concorrente uomo che varcherà la famosa porta rossa” si legge sul portale web. “Stiamo parlando di Tommaso Zorzi”.

Tommaso Zorzi sarà nel cast del Grande Fratello Vip? Il portale non sembra avere dubbi sulla presenza dell’influencer, che non molto tempo fa è stato vittima di omofobia.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip di Signorini: un vincitore annunciato?

Tommaso Zorzi, secondo quanto annunciato dal portale di Davide Maggio, sarebbe pronto a varcare la porta rossa del GF Vip di Alfonso Signorini.

La notizia, come facilmente immaginabile, ha rapidamente fatto il giro del web e gli utenti della rete hanno subito pensare che l’influencer sia un possibile vincitore del reality show. In quanto numerosi telespettatori, che non seguivano il programma, promettono di seguire le vicende della prossima edizione soltanto per ammirare il loro beniamino.

Tommaso Zorzi, che di recente ha svelato un retroscena su Morgan dopo Sanremo, sembrerebbe essere quindi il vincitore annunciato della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, dunque, ha fatto bene, qualora la notizia dovesse rivelarsi essere vera, ad arruolarlo nel cast?

Visualizza questo post su Instagram ho dimenticato gli occhiali da sole Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) in data: 19 Giu 2020 alle ore 7:08 PDT

Tommaso Zorzi al GF Vip darà sicuramente grandi soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo di canale 5.